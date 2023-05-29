【全民造星V】伍姑娘擔任評判表現獲讚　伍詠薇認真對待參賽者挑選生力軍

▲ 伍姑娘獲觀眾大讚。

ViuTV偶像育成節目《全民造星V》現正熱播，邀得「伍姑娘」伍詠薇、陳浩然（Edward Chan）及陳詠燊一同擔任評判，在首輪比賽中從94名參賽者中選出60強晉身次回合。

第一回合的比賽時間很長，整個拍攝流程需時30小時，除了考驗參賽者的精神狀態外，對評判來說也是一大挑戰。不少觀眾大讚伍姑娘經過多個小時後仍然面不改容，其妝容不變之餘，精神狀態亦保持得很好。

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觀眾大讚伍姑娘

有觀眾不諱言表示當初以為伍姑娘主力留意參賽者的外貌及身型，以其外表作評分標準，細看節目後發覺伍姑娘言之有理，提出的評語十分一語中的，既是成功的把關者，同時亦能娛樂觀眾，大讚她是好的《造星》評判！

伍姑娘於社交平台上親身回應及感謝觀眾對她的讚賞，並接受觀眾提出的意見，表現親民。

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認真對每位參賽者

伍姑娘坦言與兩位評判都很認真地看每位參賽者的表演，且盡力公正處理及點評他們，不想給予任何參賽者假希望，以免害了對方。

至於抽籤出場是由ViuTV決定，她認為早出場及遲出場的參賽者都有機會造成不公平，而事情是沒有100%公平，不過對於有才華的人一定會給予機會。

由於每位參賽者於首回合中只有一次機會，作為評判之一的伍姑娘表明自己會保持清醒，且以認真的態度為娛樂圈挑戰生力軍，不會抱着玩玩下的心態上節目。

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