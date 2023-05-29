【東張西望】被閨密誤導買保險年期5年變10年　「唔熟唔食」被騙盡錢財兼感情

▲ 女事主麥小姐被認識15年閨密誤導買保險，不但騙財更被兼騙心。

TVB資訊節目《東張西望》不時採訪苦主，日前主持李旻芳訪問一宗保險誤導個案。女事主麥小姐指被一位認識十多年、從事保險從業員的朋友欺騙，不但騙走150萬，更被騙了多年真心付出感情，令麥小姐不禁在鏡頭前傷心灑淚。

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15年前已密謀呃老友？

節目中，經營時裝網店及首珠寶飾生意的麥小姐，表示與從事保險從業員的Emily相識15年，形容二人為閨密關係。她指對方性格溫柔、軟弱，亦處處為人設想兼幫忙，連麥小姐身邊朋友亦對Emily性格讚不絕口，從沒想過她竟然是一名騙子。

2018年，麥小姐向Emily一筆過付費150萬元，購買了一份儲蓄保單，對方稱5年後可連本帶利取回資金，僅需付200元手續費，靈活性高，更保證息率每年達4厘。購買保險後，二人關係依舊老友，一個星期見足3至5天。

▲ 麥小姐與Emily是相識15年的好閨密。（影片截圖）

直到2021年，Emily再向麥小姐推銷「加碼」，投資200萬元購買多一份保費。

由於麥小姐財政由母親管理，故著Emily親自向其母解釋保單會較清晰。

麥母拒絕買保單，麥小姐更因事件多次與母親吵架。Emily堅毅不屈向麥小姐繼續推銷，最後一次相約麥小姐單獨吃飯，期間再次開出相關話題，麥小姐表示不想再跟母親吵架而堅拒。

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推銷不果玩潛水

及後，Emily態度180度轉變，經常抗拒約會。此時友人提醒麥小姐查看保單內容及細則，竟發現與她當初所知的完全不同：「原來要供多5年，仲要畀多150萬。之前問我嗰200萬，原來就係延續呢份保單。」

續指若不繼續投資，只能取回93萬元，令麥小姐感到無奈又委屈：「冇可能蝕呢舊錢咁走，對我好唔公平。咁我應該繼續擺喺呢間公司度，定抑或攞多150萬出來供款呢？再拎錢出來冇可能，因為我已經唔再信呢間公司。」

▲ （影片截圖）

其後麥小姐正式向保險公司投訴被誤導，保險公司以書面回覆表示，保單文件列明繳付保費年期10年，每年繳交定期保費，直至供款到期日為止，並指麥小姐未能提供確實證據。

她回想當日簽保單的畫面，指Emily以手遮蔽供款年期及內容，確定對方早有預謀。主持李旻芳和麥小姐致電Emily了解，對方沒有作出任何回應就掛上電話。

麥小姐跟隨東張團隊親到保險公司查詢，及向保險業監管局投訴，雖然最終未有發現支持指控的實質證據，但事件教訓麥小姐不能未看清楚條款就簽名。

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