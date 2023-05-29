  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】被閨密誤導買保險年期5年變10年　「唔熟唔食」被騙盡錢財兼感情

娛樂 13:10 2023/05/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

女事主麥小姐被認識15年閨密誤導買保險，不但騙財更被兼騙心。

TVB資訊節目《東張西望》不時採訪苦主，日前主持李旻芳訪問一宗保險誤導個案。女事主麥小姐指被一位認識十多年、從事保險從業員的朋友欺騙，不但騙走150萬，更被騙了多年真心付出感情，令麥小姐不禁在鏡頭前傷心灑淚。

最新影片推介：趙璧渝專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大

【東張西望】臨時抽起「工廠淫窟」報道有原因？　東張女神李旻芳背心Look獲讚具女人味【多圖】

15年前已密謀呃老友？

節目中，經營時裝網店及首珠寶飾生意的麥小姐，表示與從事保險從業員的Emily相識15年，形容二人為閨密關係。她指對方性格溫柔、軟弱，亦處處為人設想兼幫忙，連麥小姐身邊朋友亦對Emily性格讚不絕口，從沒想過她竟然是一名騙子。

2018年，麥小姐向Emily一筆過付費150萬元，購買了一份儲蓄保單，對方稱5年後可連本帶利取回資金，僅需付200元手續費，靈活性高，更保證息率每年達4厘。購買保險後，二人關係依舊老友，一個星期見足3至5天。

麥小姐與Emily是相識15年的好閨密。（影片截圖）

直到2021年，Emily再向麥小姐推銷「加碼」，投資200萬元購買多一份保費。

由於麥小姐財政由母親管理，故著Emily親自向其母解釋保單會較清晰。

麥母拒絕買保單，麥小姐更因事件多次與母親吵架。Emily堅毅不屈向麥小姐繼續推銷，最後一次相約麥小姐單獨吃飯，期間再次開出相關話題，麥小姐表示不想再跟母親吵架而堅拒。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【東張西望】梁敏巧相片被騙徒盜用呃錢近500萬　印度苦主稱有人損失慘重自殺

推銷不果玩潛水

及後，Emily態度180度轉變，經常抗拒約會。此時友人提醒麥小姐查看保單內容及細則，竟發現與她當初所知的完全不同：「原來要供多5年，仲要畀多150萬。之前問我嗰200萬，原來就係延續呢份保單。」

續指若不繼續投資，只能取回93萬元，令麥小姐感到無奈又委屈：「冇可能蝕呢舊錢咁走，對我好唔公平。咁我應該繼續擺喺呢間公司度，定抑或攞多150萬出來供款呢？再拎錢出來冇可能，因為我已經唔再信呢間公司。」

（影片截圖）

其後麥小姐正式向保險公司投訴被誤導，保險公司以書面回覆表示，保單文件列明繳付保費年期10年，每年繳交定期保費，直至供款到期日為止，並指麥小姐未能提供確實證據。

她回想當日簽保單的畫面，指Emily以手遮蔽供款年期及內容，確定對方早有預謀。主持李旻芳和麥小姐致電Emily了解，對方沒有作出任何回應就掛上電話。

麥小姐跟隨東張團隊親到保險公司查詢，及向保險業監管局投訴，雖然最終未有發現支持指控的實質證據，但事件教訓麥小姐不能未看清楚條款就簽名。

點擊睇《東張西望》片段：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【東張西望】梁敏巧超Deep V性感水着夠火辣　中門大開展零贅肉身材
今日 10:07
【東張西望】梁敏巧超Deep V性感水着夠火辣　中門大開展零贅肉身材
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
12:21 2023/04/28
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
【東張西望】臨時抽起「工廠淫窟」報道有原因？　東張女神李旻芳背心Look獲讚具女人味【多圖】
12:11 2023/05/14
【東張西望】臨時抽起「工廠淫窟」報道有原因？　東張女神李旻芳背心Look獲讚具女人味【多圖】
【東張西望】給受虐唐狗一個溫暖的家　李旻芳黃耀英領養毛孩：希望牠不再怕人
11:44 2022/04/08
【東張西望】給受虐唐狗一個溫暖的家　李旻芳黃耀英領養毛孩：希望牠不再怕人
【東張西望】TVB主持屢遭高空擲物　區永權擔心家人受影響已報警
10:00 2023/05/23
【東張西望】TVB主持屢遭高空擲物　區永權擔心家人受影響已報警

你可能感興趣

【東張西望】梁敏巧超Deep V性感水着夠火辣　中門大開展零贅肉身材
今日 10:07
【東張西望】梁敏巧超Deep V性感水着夠火辣　中門大開展零贅肉身材
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
12:21 2023/04/28
【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做
【東張西望】臨時抽起「工廠淫窟」報道有原因？　東張女神李旻芳背心Look獲讚具女人味【多圖】
12:11 2023/05/14
【東張西望】臨時抽起「工廠淫窟」報道有原因？　東張女神李旻芳背心Look獲讚具女人味【多圖】
李旻芳 娛樂人物職業 東張西望 演員 綜藝節目 娛樂行業 保險公司 保險業監管局 TVB

最高瀏覽

【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
18:19 2023/05/28
【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
11:29 2023/05/28
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
【大劉千金】甘比大女劉秀樺開船P　豪門千金海上派對照片曝光【多圖】
13:06 2023/05/28
【大劉千金】甘比大女劉秀樺開船P　豪門千金海上派對照片曝光【多圖】