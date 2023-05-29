【拆牆風波】日出康城單位疑拆主力牆改建房門　港大學者稱有機會致結構不穩或倒塌

▲ 日出康城有單位疑拆主力牆改建房門。（資料圖片）

近日網上流傳將軍澳日出康城一個單位，懷疑拆除部分主力牆，改建為主人房的房門。港大土木工程系副教授蘇啟亮今（29日）早於電台節目上形容，未經設計及審批下，直接拆除整幅主力牆為「非常危險」，並解釋指大廈靠主力牆承載風力及自身重力，此舉會導致結構不穩，有機會出現倒塌危機；他又稱還原主力牆存在困難，是次事件能夠警剔市民不要拆去主力牆。

蘇啟亮表示，根據網上資料，初步相信該單位拆卸部分主力牆，並且面積不少；他續指，在未經設計及審批下，直接拆除主力牆是「非常危險」的舉動，因一般高層建築主要是靠主力牆，承載風力及大廈本身的重量，而拆除工程會對結構造成很大影響；他更將主力牆比喻為「檯腳」，形容「若缺少其中一隻檯腳，會導致結構不穩定，有機會出現倒塌危機」。



蘇啟亮亦指，還原主力牆的工程困難，需獲屋宇署審批方案，並舉例指，雖可用原有品質的混凝土重新鋪建主力牆，但需以人手分批運上單位，有別於大廈建築期間；他更指後期的修葺灌注並非簡單工序，而重新接駁鋼筋亦有一定難度。因此，他認為是次事件具教育意義，能夠警剔市民不要拆去部分主力牆，原因是不僅影響自身單位，更會影響大廈結構，修復費用亦不菲。

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記者：梁凱婷