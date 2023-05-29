【無煙跑服日】全民5.31起跑 為戒煙人士傳遞正能量

為響應 5 月 31 日的「世界無煙日」，香港吸煙與健康委員會(「委員會」)於5 月 28 日舉行以「零煙世代在眼前 戒煙贏在起跑線」為主題的世界無煙日，號召全港市民在 5 月 31 日參與連續第三年舉辦的 「無煙跑服日」，市民可穿着跑服或運動服，以鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。啟動禮主禮嘉賓包括醫務衞生局局長盧寵茂教授、衞生署署長林文健醫生、醫院管理局主席范鴻齡、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士及總幹事黎慧賢。

醫務衞生局局長盧寵茂教授表示︰「大量科學實證顯示，吸煙與過早死亡和引發多種慢性疾病有直接關係。香港吸煙率之低，已經位於世界前列；過去四十年推行的控煙措施，已成功將每日吸煙率從 1980 年代的 23%降至今時今日的 9.5%，我們的目標是在 2025 年把吸煙率降至 7.8%。政府計劃下個月就下階段控煙策略進行公眾諮詢，我期待屆時能得到各方好友對諮詢文件的意見及踴躍支持。」

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戒煙大使示範伸展運動

委員會主席湯修齊指出︰「根據政府統計處的調查，香港有約七成吸食傳統煙的人士未曾嘗試過戒煙，需要花盡心思推動他們踏出戒煙第一步。而要進一步降低香港的吸煙率，除了鼓勵身邊人為健康戒煙外，為吸煙人口截龍亦是控煙策略上重要的一環。為防止煙草商以另類吸煙產品引誘年輕人吸第一口煙，委員會希望政府積極研究 立法『禁食』及『管有』另類煙，保護下一代。」

▲ 一眾嘉賓展現控煙決心，與市民同行邁向零煙世代，實現零煙害願景。

活動邀得越野跑手陳國強、藝人黃妍及區子琳聯同第 13 屆戒煙大贏家冠軍鄭煒杰於現場示範簡易伸展運動，鼓勵非吸煙人士以運動陪伴吸煙人士適應退癮不適，並向市民分享運動的益處及戒煙致勝的心得。成功戒煙的鄭煒杰勉勵現時正在戒煙的人士別中途放棄，毅⼒和堅持是戒煙裡不可或缺的要素。

專家講吸煙致皮膚老化

啟動禮後，醫療專家皮膚科專科陳厚毅醫生、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥 劑師及香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶教授，分別以「吸煙導致皮膚老化」、「解構水煙及另類吸煙產品真相」及「長者吸煙與死亡關係」，為公眾拆解坊間對吸煙禍害的誤解，宣揚不吸煙的重要性。

同場的嘉年華獲得八間機構及戒煙服務團體支持，透過有趣的攤位遊戲及資訊攤位等提升參加者對煙草禍害、戒煙及控煙工作的認識。「無煙跑服日」鼓勵全港市民於 5 月 31 日響應穿上跑服及多做運動，推動吸煙人士以運動起步戒掉煙癮。活動誠邀多間公司、機構、非牟利團體、醫院及學校全⼒支持，動員員工、會員、老師及學生參與，一同實現零煙害願景。

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