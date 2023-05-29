【食用安全】奶奶雪櫃囤積食物致發霉長蛆仍食用　新抱忍無可忍欲帶子女搬走

▲ 奶奶雪櫃囤積食物致發霉長蛆仍食用，新抱忍無可忍帶子女搬走。

發霉食物勿食用！台灣一名新抱在網上發貼講述奶奶的特殊癖好，她抱怨奶奶愛長期囤積食物在雪櫃，即使食物已經發霉甚至長蛆都繼續進食，她不僅屢勸不聽，還惹來奶奶憎恨，聲稱崩潰欲帶子女搬走。

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事主在Facebook群組「爆怨公社」發文，她表示自己一家四口與60多歲奶奶同住，發現奶奶衛生習慣非常惡劣。家中不僅常有老鼠和跳蚤，重點是奶奶愛用雪櫃囤積食物，奈何雪櫃故障漏水，内裡潮濕，存放進去的食材几乎都變壞發酸，甚至發霉長出蛆蟲，但奶奶仍堅持食用這些變質食物。

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事主又指，奶奶曾因此嘔吐不適需求醫，但事後仍屢勸不聽。而自己嘗試幫奶奶處理發霉食物，卻惹來奶奶不滿。事主無奈向丈夫求助，怎料丈夫也愛理不理，更覺得是事主自找麻煩，還批評她為何不吃奶奶煮的飯菜，令事主氣憤罵丈夫是「豬隊友」。

憂子女同住出事欲搬離

事主續稱，自己有兩名分別4歲和2歲的子女，女兒日前拿家中香蕉吃，結果有怪味才發現已發霉，最後她提醒子女以後不要吃奶奶給的食物。

事主坦言，自己非常擔心子女繼續跟奶奶一起住會「隨時出事」，且認為就算幫奶奶換雪櫃，她也肯定不會珍惜、死性不改。事主最後決定要帶子女搬走：

不要一起住，這是我覺得解決辦法！我在思考帶小孩遠離！免得毒害。

不僅事主崩潰，就連網民都在帖文下留言直呼「恐怖」，支持事主帶子女搬走：「這不是冰箱，是霉菌培養箱吧」、「看到照片都感覺有味道了」、「可以搬家嗎？這真的超令人生氣的」；但也有人著事主考慮幫奶奶換雪櫃，藉此教育她如何正確保存食物：「如果可以最好換冰箱，可以買分裝盒送她，教她怎麼保護食物」。

食安中心：發霉食物可產生霉菌毒素

食安中心講解霉菌對人體健康的影響：

某些霉菌可造成感染，免疫力弱人士尤其危險。某些霉菌則可產生霉菌毒素，可對人體健康造成急性及長期影響，例如黃曲霉毒素可引致急性肝臟受損，甚至引致肝癌，乙肝帶菌者患肝癌的風險更高。

食安中心提醒，為確保食物安全，除了在製造過程中刻意加入的霉菌外，如發現食物發霉就要丟棄。另外，發霉食物若單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌，並不足以保證食物安全，因菌絲可能已侵入食物深層，有時毒素甚至可能已蔓延到整個食物，千萬不可繼續食用。

食安中心最後强調，食物要做好防潮措施，在放進乾淨容器後，再存放在陰涼、乾燥及通風的地方，就可減低食物受霉的機會。

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責任編輯：羅嘉欣