【國泰歧視風波】馬米高以「前空少」拍片分析事件　 親解空中服務員講英文原因

▲ 馬米高拍片分析國泰歧視風波。

國泰航空近日有空中服務員涉歧視非英語乘客，國泰事後多次發聲明道歉，並解僱涉事的3名空姐，引起全城關注！

事後肥媽（Maria Cordero）更拍片對「國泰歧視風波」講自己的意見，在片中她勞氣地指：「連自己的人都看不起！會講英文很好嗎？你現在你看全世界都學中文呢！」並認為把涉事空姐解僱十分合理。

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空中服務員要講英文？

至於日前馬蹄露的姪子馬米高亦有拍片對事件作出見解，因他指在加入娛樂圈前也曾做空中服務員，故拍片評論事件，表明並非「某人」在落井下石、挑動仇恨。

他先表明立場指涉事的空姐做得不對，因不論任何原因下亦不能因別人英文不好而取笑對方，但則不認同坊間批評空中服務員是扮高級。

他在片中指出，國泰是一個國際公司，有來自不同地方的同事以及客人，所以大家標準溝通的語言一定是英文：「因為我哋唔知啲客母語係咩，有時睇佢passort係估到佢咩國籍，但係我哋policy係唔應該assume任何客人都係講任一種語言。」又指若一開始就認定某一國家的人而去講任何一種語言，就很容易被人投訴。

▲ 馬米高拍片對事件作出見解。

外國人難以理解

馬米高亦播出事件中投訴歧視者的錄音，指聽到其中一名空姐的口音，似是東南亞人，因為是非中文語言使用者，故可能猜不到客人的要求。

因他認為作為香港人要理解毛毯與地氈並不困難，但作為外國人，要理解乘客說「carpet」實際上需要「blanket」卻是一件幾乎沒可能的事。

他再以過往工作經歷舉例說明，過往曾有客人向他要求「Tower」但其實要「Towel」，也跟他說要喝「Spit」，其實要飲雪碧（Sprite）。

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揭曾被泰國客人投訴歧視

隨後，他再自揭曾被泰國客人投訴歧視，原因是他派給對方的毛氈沒有膠袋包住，但有些乘客的毛氈有包膠袋。

馬米高表示當時他手上拿著多條有膠袋與冇膠袋的毛氈，只是隨手派給客人，沒想過會惹歧視投訴，終要道歉兼寫報告。

他又指當年接待內地客人也有心得，就是你對人好，講道理，對方也以禮回報，給他工作上方便。

至於他今次拍此短片，是並不想有人因事件仇視空中服務員，希望大家去旅行也是懷著開心的心情，而不是遇到所有難題時會覺得全部跟歧視有關。

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