【愛的抉擇】婚前檢查揭同患地中海貧血 女醫生與未婚夫不忍子女受苦分手

兩個人結婚究竟是為了彼此相守還是只為孕育下一代？這個問題的確需要三思。新加坡有女醫生在社交平台發文，表示因為她與訂婚一年的未婚夫都患有地中海貧血症隱性基因，為免禍延下一代，最後決定忍痛分手︰

因為地中海貧血症，我們無法在一起，希望你能夠遇見更好的伴侶。

根據新加坡傳媒報道，女醫生法拉@FarraDiana_在Twitter分享自己訂婚一年後，因發現自己與未婚夫同樣患地中海貧血症，兩人決定理智分開。發文在網上瘋傳後，不少網民感到婉惜，但大部份都覺得兩人不需要分手，只要不生小孩就可以了﹐更掀起了婚姻與生育之間的抉擇問題。

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公開未婚夫分手信內容

法拉在文中提到收到未婚夫提出分手的訊息︰「謝謝你過去一年來帶給我美好的回憶，我將永遠銘記於心，認識你是我人生最美好的事情，但上帝的計劃會更好的，從來沒有讓我們知道我們都是帶原者，我試過，我哭過，但我最後只能讓你離去，祝你未來過得幸福，我會永遠愛你。謝謝你法拉，謝謝我的愛人」她說未婚夫本來想低調分手︰「他給我發了這個信息後，還說這不是什麼好消息，不需要公告天下。」

▲ 女醫生發文自爆與未婚夫因同患上地貧症分手，引起網上熱論。

不過，法拉覺得因為之前他們是公開訂婚的，因此有必要通知大家他們決定分開的原因。她還表示，自己一直不知兩人同時有這個遺傳基因，直至自己訂婚後進行身體檢查才發現。

他很早以前就告訴過我他是地中海貧血症帶原者，但我以為自己很正常，也從來沒有檢查過；為穩陣起見，我決定在訂婚後做檢查，以策安全。

惟檢查後她發現原來自己同樣是帶原者，由於這是遺傳性的血液疾病，若兩人結婚，他們下一代患嚴重地中海貧血症的風險會大大提高，她說兩人都承受不了這份不確定性的打擊。

下一代易患重型地貧症

法拉說與未婚夫曾經照顧過地貧的孩子們，每晚必須替他們輸血，因為他們要依靠輸血活命。

這讓我們相信，當兩個帶原者在一起時，下一代患重型地中海貧血症的風險很高。

兩人分手也不是一時衝動，法拉和未婚夫花了幾個月的時間討論後，雖然希望有奇蹟出現，但兩人最後都覺得不應該自私，認同分開才是最好的方式。

我們能夠認識並相愛就是一種幸福，但我們未來的寶寶會很可憐。

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