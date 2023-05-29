【闖立法會】涉2019年闖立法會孫曉嵐等7人認暴動　藝人王宗堯認進入在會議廳範圍罪

▲ 孫曉嵐今承認暴動罪。（曾耀輝攝）

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共13人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及進入或逗留在會議廳範圍罪，案件今於區域法院開審。劉、孫及另外5人今（29日）承認1項暴動罪，王承認進入或逗留在會議廳範圍罪，王與另外4人否認暴動罪受審。

▲ 藝人王宗堯今承認進入或逗留在會議廳範圍罪，但否認暴動罪受審。（曾耀輝攝）

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。13名被告為黃家豪（22歲，學生）、羅樂生（21歲，廚師）、何俊諺（23歲，運輸工人）、畢慧芬（26歲，無業）、孫曉嵐（25歲，自由工作者）、潘浩超（33歲，無業）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、沈鏡樂（25歲，地盤工人）、劉頴匡（28歲）、吳志勇（28歲）、范俊文（30歲）及林錦均（27歲，無業）。

羅、畢、孫、潘、沈、劉及范共7人今承認1項暴動罪，其餘被告否認控罪；畢、王及吳則承認1項進入或逗留在會議廳範圍罪，除畢外，其餘承認暴動罪的被告獲就進入或逗留在會議廳範圍罪存檔法庭，其餘被告否認控罪；林另否認刑事毁壞罪；何則獲准暫毋須答辯。

控罪指，各被告連同其他人於或約於2019年7月1日，在立法會綜合大樓及其附近參與暴動；除林錦均外，其餘被告另被控未有遵守秩序或遵從立法會人員為維持秩序而發出的指示，而進入立法會會議廳範圍；林錦均另被控破壞屬於香港特別行政區的財產，即立法會綜合大樓。

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記者：梁錦麟