【母嬰服務】母嬰健康院家庭計劃服務 子宮頸檢查服務每次收費100元

▲ 母嬰健康院也提供已婚生育婦女服務。

提到家庭計劃及節育（避孕）服務，大部分人第一時間聯想到家計會，其實政府旗下的母嬰健康院一樣有提供這些服務。

「咦？乜母嬰健康院唔係淨係serve（服務）媽咪同BB咩？我無生過小朋友，都可以去檢查？」

撰寫這個題目前，Audrey做過一個非正式統計，發覺除了在公立醫院分娩過的媽媽，很多人都不清楚母嬰健康院有家庭計劃服務；一些沒有子女的女性朋友，更認為母嬰健康院只會服務「母嬰」，覺得這個地方「同自己無關」。

事實上，上網查看衞生署的網站，只要你是「已屆生育年齡的婦女」，就可以使用母嬰健康院的家庭計劃服務，而且費用非常低廉，持有香港身份證的人，每次服務收費只需要一元。

所謂家庭計劃服務，講得白一點就是避孕服務。醫護人員會根據婦女的個別情況和需要，提供包括避孕套、避孕藥、避孕針及事後／緊急避孕藥等合適的避孕方法。不過，並非每一間母嬰健康院都有家庭計劃服務，而且不設walk in，需要提前預約（熱綫電話：3796 0879）。根據接綫生所講，由於前綫人手不足，現在預約家庭計劃服務，輪候時間需要約3個月，所以不適合情況緊急的人。

如果涉及未婚懷孕，也不適合到母嬰健康院，建議向「母親的抉擇」求助。另外，母嬰健康院亦有提供子宮頸檢查服務，持有身份證人士每次收費100元（預約熱綫︰3166 6631）。

雖然母嬰健康院的家庭計劃服務，相比家計會便宜很多，不過論服務範圍，家計會就全面得多，畢竟母嬰健康院的服務對象僅限「已屆生育年齡的婦女」，而家計會則包括青少年和男性，服務涵蓋性教育、性治療、婚前檢查，甚至終止懷孕服務，是兩種截然不同的服務取向。

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原文刊於《晴報》，原題為母嬰健康院 服務對象不只母嬰？