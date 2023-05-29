農夫隔13年再開大型演唱會　陸永C君齊當電影男主角影片卻不獲上映

▲ 《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》

《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》日前在廣州順利舉行，這是農夫出道以來在內地舉行的最大型演出，也是他們時隔13年後再次舉行大型演唱會。

當晚，他們不僅為現場9000位觀眾準備了全新的歌單和內容，另外還有超過30人舞蹈團強勢加盟，配合上大螢幕的視覺素材和精心設計過的歌詞展示，令整場演出變得十分豐富。

新舊作品重新編排

演出前半段由一段長達60分鐘Medley貫穿，農夫不僅把《把傷心留給自己》、《重新找到你》、《粒粒皆辛苦》等多首新舊作品進行重新編排，更配合dancer在舞台上演了一段充滿故事性的「偉大航道」人生劇場，令現場觀眾嘖嘖稱道。

C君在完成了這部分演出後表示：「頭先係60分鐘唱咗20首歌，唔係逐首逐首唱，係冇停過嘅串燒，絕對係粵語嘻哈史上現場做過最長嘅串燒。」陸永更笑稱：「你哋知唔知Lam哥（林子祥）有首歌叫《十分十二寸》，我哋呢首歌可以叫作《六十分二十寸》，寸過佢好幾倍。」

▲ 農夫陸夫dreadlocks造型。

農夫齊當電影主角

後半段則是二人的talk show部分，二人自爆曾一起當過電影主角，用7天把戲份拍完後老闆最終卻決定不上映：「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下故事嘅結局，佢覺得應該係我哋兩個大男人用盡九牛二虎之力，同最後嘅大反派——一位瘦弱嘅少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」

緊接著他們分享第二次任電影主角的經歷，那次他們拍到第二天，電影因主佈景意外被燒而終止拍攝，有工作人員就因沒酬勞與電影公司對簿公堂。

雖然兩次都沒真正做成電影男主角，但他們還是在圈中還是認識了很多很好的前輩，更在台上分享與周星馳工作及和黃子華做朋友的一些經歷。

▲ 農夫c君與咖啡因公園

C君感遺憾

農夫這次還邀請兩位事前在網上招募到的rap和音（魔童排骨以及Hugo）一同演出，並且有給到二位年輕後輩在台上solo表演的機會，讓現場觀眾可以看到粵語嘻哈的新生力量。

此外，包括講者、街道辦的留紙、Homeboy在內的多組廣州本地粵語嘻哈代表都有來到現場觀演，由此可見農夫在這個界別極具口碑與聲望，被大家認可。

演唱會結束後，在網上收到不少好評，有觀眾甚至稱是他今年看過最棒的一場演出。但C君卻在社交平台上表示這次有點遺憾，升降台發生故障，因時長關係沒有唱到準備好的歌曲等等原因，都讓他很想再有機會可以做得盡善盡美。

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