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【星二代】細女豹豹成長腿美少女　楊卓娜吊帶連身裙輕露事業線

娛樂 12:17 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

楊卓娜跟細女豹豹出海享受日光浴！

夏天來臨，不少人也喜愛出海跟陽光玩遊戲！昨日（5月28日）楊卓娜與細女楊舒然享受遊船河樂趣。

從相中所見只見14歲的豹豹已長得亭亭玉立，穿上運動型泳衣化身為「長腿美少女」，另外保養得宜的楊卓娜跟女兒被網民大讚如姊妹花！

【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份

楊卓娜跟圈中好友出海，事後她於社交平台連出3個post大晒靚相，卓娜跟友人均帶同女兒前來，她穿上吊帶連身裙輕晒事業線，45歲的她無論身型和肌膚也Keep得很好。

至於14歲的豹豹，已跟媽咪差不多高，躺在遊艇上享受日光浴的她大晒一雙長腿。

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遺傳媽咪美腿

至於楊卓娜於落霞的映照下拍了幾張靚相，更笑言要做「一日海女」。

另外，著陸沙灘的時候，楊卓娜更遇上闊太李美慧，懷著身孕的李美慧也來曬太陽。

當中楊卓娜寫道：

週未，和識於微時的好友一起出海！ 
每次帶着我們的「復刻版」一起出動， 就要感嘆 Time Flies, 一眨眼就20多年了！
相約要一起快樂，健康到老！好朋友就是這樣，不用太多的約定， 但是每次出現總是那麼合拍，那麼有默契（睇吓我哋嘅服飾就知道）

楊卓娜以「復刻版」來形容自己的女兒，只因下巴變尖的豹豹，輪廓跟媽媽愈來愈似，她更遺傳了媽咪的美腿。

網民們紛紛留言大讚：「娜姐性感又美麗」、「兩姊妹都很美」、「嘩，夏天吃冰淇淋」和「相信從未有咁靚的海女，實比屋企人捉去選美」

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【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包

於2009年跟「廣告燈箱大王」楊志翹結婚的楊卓娜，同年誕下女兒楊舒然（豹豹），連同楊志翹與前妻所生的兩名女兒舒婷和舒雅，楊卓娜一躍成為3女之母，欣然接受做後母的她，教導3名女兒要相親相愛。

早前細女豹豹迎來14歲生日，楊卓娜於社交平台分享女兒的相片，帖文中慨嘆時光飛逝，不捨女兒長大。

該照片是攝於上月中，當時楊卓娜跟女兒、丈夫以及胞妹一家三口遊日本，戴著黑超的豹豹身形高挑，旅行期間更親自操刀替媽媽於櫻花樹下影相。

網民大讚豹豹越大越靚女，當中有人留言問「會否參加選美？」，14歲的豹豹就讀位於將軍澳直資學校播道書院，楊卓娜不時於IG分享豹豹的生活照，豹豹與媽媽一樣喜歡繪畫，閒時亦在小花圃種花種菜，相當乖巧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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