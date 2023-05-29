【逃婚新郎】新郎悔婚婚前逃跑 霸氣新娘狂奔20公里擒回完婚

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結婚是人生大事，雙方有共識才會共諧連理！印度1對拍拖2年半的新人，即將步入禮堂結成連理，豈料新郎在婚禮當天臨陣退縮，盛裝打扮的新娘察覺不對勁，於是身披嫁衣的新娘連忙狂奔20公里尋找新郎，最後將悔婚新郎擒回，並帶回寺廟完婚。

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綜合外媒報道，事件發生在北方邦巴雷利（Bareilly），一對拍拖2年半的情侶決定結婚，徵得雙方父母的同意後，定於5月21日在一間印度教寺廟舉辦婚禮。沒想到在大婚當日，盛裝打扮的新娘在現場遲遲等不到新郎出現，於是致電對方，新郎竟稱要去布道恩縣（Budaun）接母親來會場觀禮，才遲遲未到。

機警的新娘對新郎的說話起疑，懷疑新郎打算逃婚，於是披着婚紗跑出寺廟「尋夫」，她沿著男方離開原定婚禮地點狂奔，最終在20公里外的比莫拉（Bhimora）警局附近發現新郎蹤迹。當時新郎正準備登上巴士，新娘毫不猶豫地追了上去，並強行將新郎帶回寺廟。事後新郎坦承，其實他答應了娶另1個女生。

經過2小時的追逐戰，雙方家人決定繼續婚事，並把新郎勸回寺廟順利完婚，從網上流傳的照片可見，經過「擒夫」的新娘顯得十分狼狽，頭髮凌亂，而穿便服的新郎顯得一臉無奈。事後，新娘獲賓客大讚勇於追愛，而新郎則被批評劈腿，不負責任。

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責任編輯︰王明芳