【網絡熱話】港女食Omakase斥師傅咳嗽致染疫　要求退款餐廳咁回應

▲ 港女食Omakase斥師傅咳嗽致染疫，要求退款餐廳咁回應。

以廚師發辨作招來的Omakase由於叫價不菲，食客對其要求往往亦非常嚴謹，因此亦不時引起爭端。有港女日前為慶祝友人生日，於是特意相約對方到半島酒店的日式餐廳「釧Kushiro」享用廚師發辦（Omakase），二人埋單連加一便要近6千港元，但她卻指份量不但食不飽，更令她不快的是，膳食期間她留意到負責她那枱的老師傅「成晚喺度咳」。更禍不單行的是，她指自己不久即確診新冠肺炎，懷疑該師傅為肇禍者，於是向餐廳投訴，要求道歉及全單退款，但遭餐廳拒絕，因而憤而發文於網上公審。而涉事餐廳其後反而公開另一版本，並將與港女的對話內容公開，讓網民自行評價。

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有港女日前於facebook群組發文，一開始便已流露對餐廳諸多不滿，如「樓底好矮，冇乜地方可以打卡，感覺好侷促」，之後又指與友人每人叫了一個價值2500港元的套餐，指「加一收費埋單成$六千幾」，但食物卻「冇乜特別」，而且份量少。而最令她不滿的是，「個師傅成晚喺度咳」，「咳得嚟仲要係有痰咳」，懷疑自己被他傳染了細菌，才會3日後確診新冠肺炎。

她隨即以訊息向餐廳經理作出投訴，質疑該餐廳妄顧衛生，容許員工帶病上班，導致食客受感染。雖然餐廳經理曾致電了解，惟雙方卻未能和解。當經理再問她有何要求時，她則直接了當表示希望餐廳能退回當晚費用，又指「「我咁樣病發睇醫生同埋要請病假，成個星期都返唔到工，呢啲賠償冇人可以賠到畀我」，又語有威脅指自己會去「食環投訴」及網上唱衰餐廳，又指「我而家病咗喺屋企好得閒呀，我有大把時間同你玩」。

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事件曝光後，涉事餐廳經理隨即將與港女的對話公開，並解釋「師傅有一定年紀，有時氣管敏感會出現幾聲咳嗽，因此一路以來他和全店員工都是帶着口罩去招呼客人，一直以來亦都冇收過任何這方面投訴。」，又強調對於「若果你哋唔退錢就上網寫衰你哋嘅做法」，是絕對不能夠認同和妥協這種惡意威脅。

雙方的爭拗隨即引起網民討論，不過不少人都認為港女無理取鬧，質疑她故意找理由「食霸王餐」，「中咗就關餐廳事，想退錢個食相有啲差」、「點解佢講得出口」。

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責任編輯：羅嘉欣