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【請食飯黨】兩女將軍澳問路後要求請食飯　醒目港男一招擊退

親子 12:01 2023/05/29

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騙徒手法層出不窮！

有冇試過係街上有人叫你俾20蚊食飯？相信很多人都經歷類似的情節！日前有港男在facebook群組發文，分享在將軍澳疑似遇上「請食飯黨」的經歷，醒目的他用一招擊退。

影片推介:

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該港男在facebook群組「將軍澳主場」發文，分享疑似遇上「請食飯黨」的經歷。他指在周四（25日）晚上約7時半，於將軍澳新都城二期商場遇到2名操普通話女子，兩人走近以普通話問他「寶琳邨點去」？港男指路後打算離開，但女子再「打蛇隨棍上」，問他能否請食飯。

而該兩名女子，目測不似無錢食飯，因為揹上名牌包包，而且衣著光鮮，港男質疑兩女子的動機，認為「騙徒手法充滿漏洞」，他先爽快答應請食飯要求，兩女子以為得手放下戒心，繼而再用手機拍下兩人的相片，港男指:「佢哋就拔足逃去」醒目擊退騙徒。

帖文引來將軍澳街坊熱議，更有網民再發文指:

二名女子已經第二日係坑口寶琳一帶流連，專門問單身男士請食飯。由於行為可疑，又用口罩當臉罩戴，一連兩晚就如漆黑中嘅螢火蟲，已被好幾位街坊認得。

點擊下圖看網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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