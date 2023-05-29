全港最大型「香港家居博覽2023 」 匯集最新多元家居用品及設計新潮流 

▲ 一連四日的家居博覽雲集多元家品、最新的家居設計潮流資訊和服務，可以一次過找到心頭好和合適服務。

很多人都會花心機把安樂窩佈置一番，無論你是想幫蝸居添置新電器、新家品甚至來個大翻新都好，記得把握機會！因為全港歷來最大型開放予公眾人士參觀的一站式家居博覽—「香港家居博覽2023」，將於6月1日至4日一連四天在香港會議展覽中心盛大舉行，場內除匯集了不同品牌家品、家電以及床上用品外，還有多間室內設計及裝修公司，讓你可以一次過搜羅心水家品兼獲得最新的家居潮流資訊。

作為全港最大型的家居博覽，大會今年除搜羅了各式各樣的家電、家品和床上用品外，還請了多間室內設計及裝修公司參展，為顧客提供最新的設計和裝修資訊，另有各類型家居服務商參展，提供最新最潮的家居設計、家品擺設、裝修建材和電子傢具。無論是新屋入伙或為家居來個大變「新」，都必定可以找到合適的服務和產品。

三大主題區 貨品應有盡有

今次家居博覽特設3個主題區，包括室内設計及建材、傢俬／寢室／浴室及厨房、家居電器影音及生活專區，3個主題區分別涵蓋室內設計、特色建材、家居用品、家居設備、家庭電器及產品5大元素，貨品應有盡有外，不少貨品更會以會場優惠價發售，就連名牌家電和家品都有，想找到心頭好就要慢慢行，慢慢揀！

增設首屆「香港家居博覽暨 家居設計及生活品牌巡禮」

為表揚優質商戶在行業中的傑出表現及推動創意及互動的努力，今年大會特別加設「香港家居博覽暨 家居設計及生活品牌巡禮」環節，除邀請Now TV擔任官方媒體合作伙伴，為商戶策劃一系列品牌推廣方案外，巡禮當日更會頒發商戶加許證書予優質商戶，讓商戶可在台上作出分享及交流，以表揚他們的傑出表現和於推動創意及互動方面付出的努力。

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香港家居博覽2023

展覽地點：香港會議展覽中心 Hall 1CDE

展覽日期：2023年6月1至4日（星期四至星期日）

展覽時間：（星期四五六）中午12時至晚上9時

（星期日）中午12時至晚上8時

門票：正價$20（持長者咭/傷殘人士證/1米下小童免費入場）

備註：每日閉館前30分鐘停止換取入場券

詳情可瀏覽大會Facebook專頁：https://www.facebook.com/inhomeexpo/

「香港家居博覽暨家居設計及生活品牌巡禮」

日期：2023年6月3日（星期六）

時間：（星期六）下午1時至2時半

地點：香港會議展覽中心Hall 1 CDE

如欲了解更多「香港家居博覽暨家居設計及生活品牌巡禮」可登入：https://forms.gle/949TDYuZ4B3q2dpW6

(特約)