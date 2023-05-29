【懷孕旅行】想去日本孕婦待產不便外遊　好友狂傳東京旅行相遭封鎖

▲ 有孕婦不便去旅行，好友卻瘋狂傳來日本旅行相，結果觸怒了她。（iStock圖片）

有準媽媽會在產前去一趟「產前蜜月」（Babymoon），也有孕婦選擇不外遊，專心安胎。有大肚婆待產不便去旅行，好友卻瘋狂傳來東京旅行的靚相，她被觸怒了，不但封鎖對方還拒絕聯絡，差點做不成朋友。

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台灣歌手盧學叡近日在節目《今晚開讚吧》上講述一段經歷，他透露一名女性朋友懷孕了，雖然她很想去日本，但不便外遊。他剛好去東京旅遊，於是傳給她當地的照片，原本只是想跟她分享開心事，讓她眼睛去旅行，不過結果不似預期。

他指這位孕婦最初很開心收到他傳來的照片，可是後來他愈傳愈多，還加上名古屋、 白川鄉合掌村的相片，令她很不高興了。結果他被孕婦封鎖，透過LINE、facebook、電話都無法聯絡對方，他才意識朋友真的生氣了。

▲ 台灣歌手盧學叡因瘋狂傳旅行靚相給大肚好友，而遭對方封鎖。（影片截圖）

婦產科醫生︰第2孕期外遊較安心

婦產科專科醫生梁巧儀曾接受TOPick訪問表示，孕婦在第2孕期，即在14周至30周外遊比較安心和舒適，這段時間相對比較穩定。在第1孕期即頭3個月，一般孕婦會較多出現妊娠不適，如氣脹、嘔吐、食欲不振、頭暈等，而且流產出血的風險亦高，如萬一遇上緊急狀況，在海外言語問題、不熟悉當地醫療，或會影響求醫。

而踏入第3孕期是懷孕後期臨盆在即，大多數孕婦都會較易疲倦、水腫、腰骨痛、腳抽筋等，不適宜外遊舟車勞頓。事實上，大部分航空公司是不允許懷有單胎滿36周，或懷有多胎滿32周的孕婦登機，即懷孕後期的準媽媽想坐飛機旅行是不可行的。

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責任編輯︰王明芳