【育兒心得】生二胎忙凑仔變「老古板」 港媽醒覺改變自我：生活唔淨只湊仔

▲ 即使為人父母，生活都不只是凑仔。

無論外表或行為，我都說不上潮，但心態上，我自問努力保持年輕。

當媽媽後，大部分心神都花在孩子上，無法緊貼時事與潮流，開始覺得自己落伍。我開始有聽不懂的潮語，追不上朋輩口中的熱門話題，有不會使用的科技程式。

最初覺得沒有所謂吧，少看一些新聞，對潮語熱話缺乏認知又怎樣？有甚麼大不了？

但隨着不會的事愈來愈多，我才發現自己逐漸變成以前一直討厭的人——那些一成不變、故步自封的「老古板」。為甚麼自己會變成這樣？

生第一個孩子時，沒有這個問題。當時無論生仔或湊仔，於我而言都是新鮮，彷彿每個環節都是學習；但第二個孩子出世，那份新鮮感已消失，加上育兒的擔子重了，感覺每天都在應付生活，這份壓力讓我失去享受生活的姿采，失卻好奇心。

有一段時間，晚上難得把孩子送上睡床，就是百無聊賴滑手機，日子納悶，對生活提不起勁。

察覺問題後，我決心改變，從小事做起。我有一句小口訣︰「來一點和平常不同的事。」舉例，平常多數買提子包給孩子做早餐，今天轉一轉口味，試下肉鬆包。

「媽咪，呢個包幾好食喎，其實肉鬆係點整㗎？」小小的轉變，與孩子打開了新的話題。

以往添置衣服，都是以素色為主，不如改變形象。

「你着呢個色幾好睇喎，好精神呀！」小小的轉變，稍稍提升自我形象。

然後，我開始留意那些與我擦身而過的新事物︰光顧新餐廳、剪個新髮型、到30鐘眼鏡店配眼鏡、獨自駕車到沒去過的地方喝一杯馳名奶茶、學習使用ChatGPT……

原來改變就在一念之間，做些特別的事，燃起對生活的熱情和好奇。「就算做咗阿爸阿媽，生活都唔淨只湊仔嘅！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://bit.ly/3BN0C4s

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇：https://bit.ly/3BN0C4s



全文刊於《晴報》，原題為燃點好奇心 提升幸福感