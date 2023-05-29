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【日本旅遊】東京近郊賞花勝地推介　横濱2萬株繡球花6月盛放【內附連結】

休閒消費 12:05 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

6月是繡球花的花季，關東地區有不少可以賞花的景點可以參觀。（相片來源：PR Times）

雖然日本櫻花季已過，來到夏天都有其他花卉可賞。繡球花在日本稱為紫陽花，將會於6月盛開，東京及近郊地區都有多個賞花勝地，如果有機會6月返鄉下旅行，不要錯過賞花機會。

橫濱海島花祭

橫濱八景島海島樂園的第23屆八景島紫陽花祭，將於6月3日至25日舉行，園內有2萬株不同品種的繡球花綻放，遊客可以在花海中散步打卡，共有8個賞花景點。餐廳更有以花為主題的美食，亦有其他室內及親子景點如水族館、，適合一日遊遊覽。

橫濱八景島海島樂園
地址：神奈川縣横濱市金澤區八景島

橫濱八景島海島樂園的紫陽花祭，賞花以外有其他景點及活動可以遊玩。（相片來源：PR Times）

東京市區免費入場

位於東京練馬區的「四季之香Rose Garden」，園內有超過180種香草及植物，5月尾開始有約1,300株山紫陽花盛放，有藍、紅及白色各種色調，配上白及粉紅色的百合花，繽紛燦爛。可乘坐都營地下鐵於「光之丘」站下車步行6分鐘到達，免費入場。

位於東京市區都能賞花，而且免費入場，方便遊客。（相片來源：PR Times）

四季之香Rose Garden
地址：東京都練馬區光之丘 5-2-6

日本第一15萬株

全日本最大型的繡球花祭位於靜岡縣下田市的下田公園，6月1日起舉行的下田紫陽花祭，足足有15萬株、共300萬朵白色、藍色、粉紅色及紫色的繡球花。下田公園面積等於5.5個東京巨蛋，遊客可以在花園中慢慢賞花，感受被花海包圍的震撼。

日本最人氣的賞繡球花熱點，距離東京較遠，但花海相當壯麗。（相片來源：PR Times）

下田公園
地址：靜岡縣下田市3-19

記者：張頌婷

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