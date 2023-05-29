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【癌症殺手】男子尿頻常夜尿揭患前列腺肥大症惡化　靠吃1種食物癌指標下降

醫生診症室 17:09 2023/05/29

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男子尿頻常夜尿，揭患前列腺肥大症惡化，靠吃1種食物癌指標下降。

男士年過50，前列腺開始肥大，可能會出現尿頻尿急等症狀。台灣一名50歲男子，5年前確診良性前列腺肥大症，但近年症狀出現惡化，隨後聽從醫生建議，吃番茄3個月後癌症指標大幅下降。

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台灣腎臟科醫生洪永祥於節目《健康好生活》中分享，該名男子5年前開始出現尿頻、尿急，夜尿次數增加等症狀，求診泌尿外科確患前列腺良性肥大，於是開始靠藥物控制。但近年該男子的症狀更加嚴重，且前列腺特異性抗原指數（PSA，前列腺癌症指標）上升。惟醫生幫他做切片檢查後沒有找到癌細胞，於是再次求醫。

洪醫生建議男子繼續治療並追蹤PSA指數，如指數持續升高需要做第二次切片檢查，同時，飲食上可嘗試進食高抗氧化又富含植化素的食物，如番茄和南瓜籽。於是男子持續3個月吃番茄，覆診時發現PSA指數逐漸下降，不用再做切片檢查。

洪永祥醫生指出，番茄富含茄紅素，可幫助改善前列腺良性肥大的問題。他引用兩個研究，指出番茄對前列腺良性肥大或前列腺癌都非常有幫助。

第一個實驗中，一名50多歲的前列腺肥大患者，每天攝入15毫克的茄紅素，6個月後，其IPSS分數（國際前列腺肥大徵狀評分表）均有改善；另一項實驗則是讓105位前列腺癌患者，每天吃30毫克的茄紅素，連續吃21天，結果發現PSA癌症指標也有所下降。

除番茄之外，洪醫生還列出了8種同樣具有抗癌作用的食物。

8大防癌食物：

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不過，洪永祥醫生提醒，番茄富含鉀離子，因此患有腎病的病人不可吃過多番茄。他又提到，有8種人宜少吃番茄：

  • 對番茄過敏
  • 容易胃痛和腹痛
  • 腎功能障礙
  • 尿失禁和膀胱炎
  • 胃酸倒流
  • 偏頭痛
  • 容易便秘、腹瀉
  • 擔心皮膚變色

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責任編輯：羅嘉欣

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