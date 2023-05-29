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胡楓現身鄭國江音樂會　91歲修哥預告7月再開騷

娛樂 12:05 2023/05/29

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胡楓現身鄭國江作品展。

一連四場的《鄭國江50+2周年詞名一生演唱會2023》昨晚尾場，全場滿座，繼之前林子祥、譚詠麟後，尾場表演嘉賓包括陳潔靈、林志美、曾路得、區瑞強，李龍基、葉振棠、李紫昕，而現年91歲的胡楓亦親身撐場支持演唱會。

陳潔靈一連兩晚擔任表演嘉賓，獻唱《無言地等》、《誰令我心痴》、《只怕不再遇上》，亦與觀眾們大合唱徐小鳳的《隨想曲》，而同樣兩晚擔任嘉賓的林志美唱出充滿香港人美好回憶的歌曲，包括《初戀》及《偶遇》，又與觀眾們大合唱《你的眼神》。

校長任首晚嘉賓。

曾於第一場擔任嘉賓的李龍基及葉振棠分別唱數首鄭國江的經典作品，如《男子漢》、《得失一樂也》及《人生曲》；葉振棠獻唱《戲班小子》及由周啟生原唱的《人生曲》，及合唱《難為正邪定分界》。

他們亦預告了將舉行兩場演唱會，並將邀請胡楓及Joe Junior擔任嘉賓，嘉賓之一胡楓亦是今晚的座上客。

小孩子致敬。

曾路得亦再次於尾場獻唱《那一天》、《風裡的繽紛》，更與全場觀眾大合唱《願》。

區瑞強於演唱會尾聲邀請鄭國江老師上台，並代表四場所有表演嘉賓們向他致送簽有一眾嘉賓簽名「詞名一生」的字畫。

區瑞強並與現場觀眾全場大合唱翁倩玉的《信》，及關正傑的《一點燭光》和《星》，以表達對他為香港詞壇耕耘超過半世紀的感激之情。

撰文 : TOPick柴犬出動

鄭國江 胡楓 譚詠麟 李龍基 區瑞強 林子祥 演唱會

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