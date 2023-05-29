  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 15:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前新聞之花】陳嘉倩打卡派軍糧獲讚靚人靚貓　 宅男女神從主播轉當藝人【多圖】

娛樂 14:00 2023/05/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

嘉倩BB好索啊！

近日，香港的天氣愈來愈熱，女生的小背心、熱褲都紛紛出動，「前新聞主播」陳嘉倩也在個人IG上分享自己的夏日玩樂照，到底網民會是「睇貓」抑或「睇嘉倩」呢？

【前新聞之花】陳嘉倩行山晒美照派「軍糧」　騷小蠻腰加煞食笑容夠養眼【多圖】

嘉倩BB派福利

嘉倩BB在社交平台分享自己在島上與貓咪玩樂的相片，身穿吊帶裝的她是十分投入在玩貓，形成「美女與貓」的合照。

她把身體傾前期間更輕露事業線，甚為養眼，真的令人忍不住看錯重點呢！網民也留言大讚「幸福的喵喵」、「靚人靚貓」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

由主播成為藝人

嘉倩BB在2014年加入無綫新聞，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。

她在2017年宣布告別主播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。

之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目，如：《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

最新影片推介：趙璧渝專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
15:56 2023/03/21
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
16:37 2022/06/13
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
【前TVB主播】梁凱寧分享港台搞笑片段　婆婆聽錯問題主持忍笑打圓場【多圖】
12:25 2023/04/14
【前TVB主播】梁凱寧分享港台搞笑片段　婆婆聽錯問題主持忍笑打圓場【多圖】
【逃亡潮】有線離職主播跳「開花舞」闖禍　梁思齊余茵娜無損心情韓國旅行
17:33 2023/05/25
【逃亡潮】有線離職主播跳「開花舞」闖禍　梁思齊余茵娜無損心情韓國旅行
【KOL】內地網紅巴黎遇劫何丹彤　不滿警方拒受理：再也不來法國
14:04 2023/05/28
【KOL】內地網紅巴黎遇劫何丹彤　不滿警方拒受理：再也不來法國

你可能感興趣

【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
15:56 2023/03/21
【新聞之花】陳嘉倩穿黑絲著吊帶　由主播到KOL散發女人味【多圖】
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
16:37 2022/06/13
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
【前TVB主播】梁凱寧分享港台搞笑片段　婆婆聽錯問題主持忍笑打圓場【多圖】
12:25 2023/04/14
【前TVB主播】梁凱寧分享港台搞笑片段　婆婆聽錯問題主持忍笑打圓場【多圖】
陳嘉倩 娛樂人物職業 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
18:19 2023/05/28
【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
11:29 2023/05/28
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了
11:48 2023/05/28
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了