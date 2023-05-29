【前新聞之花】陳嘉倩打卡派軍糧獲讚靚人靚貓　 宅男女神從主播轉當藝人【多圖】

▲ 嘉倩BB好索啊！

近日，香港的天氣愈來愈熱，女生的小背心、熱褲都紛紛出動，「前新聞主播」陳嘉倩也在個人IG上分享自己的夏日玩樂照，到底網民會是「睇貓」抑或「睇嘉倩」呢？

【前新聞之花】陳嘉倩行山晒美照派「軍糧」 騷小蠻腰加煞食笑容夠養眼【多圖】

嘉倩BB派福利

嘉倩BB在社交平台分享自己在島上與貓咪玩樂的相片，身穿吊帶裝的她是十分投入在玩貓，形成「美女與貓」的合照。

她把身體傾前期間更輕露事業線，甚為養眼，真的令人忍不住看錯重點呢！網民也留言大讚「幸福的喵喵」、「靚人靚貓」。

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由主播成為藝人

嘉倩BB在2014年加入無綫新聞，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。

她在2017年宣布告別主播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。

之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目，如：《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》。

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