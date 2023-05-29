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【有利的詐欺】新劇偕戇直金東旭復仇　千玗嬉自爆酒量驚人嚇怕追求者

娛樂 13:48 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

正當金東旭領軍的Viu Original原創奇幻韓劇《偶然遇見的你》在亞洲各地熱播時，他的另一話題新作就接力上架！

由他與千玗嬉主演的全新韓劇《有利的詐欺》，講述兩個性格截然不同的人物相遇後，向邪惡展開共助復仇的故事，劇集於29日開始逢周一、二在「黃Viu煲劇平台」播出。女主角千玗嬉在劇中是天才詐騙犯，但現實生活卻因為連「扮醉」都唔識，錯過大好姻緣。

聚會酒量最強者

近日千玗嬉上綜藝節目《我家的熊孩子》時，談到「李露雲」一角說︰「其實她的詐騙是為了向壞人報仇，所以也有「有益的詐騙」的意思。」

最新影片推介：趙璧渝專訪

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【TOPick柴犬追星】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大

為了宣傳新劇，她更大爆私生活，期間被主持人爆料是聚會上的「酒量最強者」，從未喝醉和斷片！

當被問到在心儀對象面前會否喝醉時，她便自爆當年因為不擅「詐欺」而令戀情無疾而終︰「剛上大學時有喜歡的前輩，那個前輩說想一起喝杯酒，我們從來沒有單獨見過面（所以很期待）；當時喝了很長時間，但是沒有喝醉，我沒有裝醉，而是好好地聽他說話。（其實喝醉了就該趁著氣氛表白！）最後那個前輩反而喝醉了，我還開朗地跟他道別。」

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劇本獲頒優秀賞

韓劇《有利的詐欺》講述無法感同身受的天才詐騙犯李露雲（千玗嬉飾）被誣衊弒親後，從此被冠上「精神病患」和「邪惡殺手」惡名；她在出獄後決定展開復仇，同時委託了與自己性格相反、同情心氾濫的律師韓武英（金東旭飾）作為幫手，性格極端的兩人攜手對抗惡勢力，並踏上漫長的報仇之路。

《有利的詐欺》在「Studio Dragon第2屆電視劇劇本公開招募展」中以1:133的比例擊敗一眾作品奪得優秀賞，當時評審還大讚：「性格極端的男女主角設定有趣，詼諧的展開也引人入勝。」加上劇集是導演李秀賢和金東旭自人氣韓劇《那個男人的記憶法》後再度合作，自然引起廣泛關注。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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