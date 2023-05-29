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【一舞傾城】楊明與蔡潔上演1分鐘激情戲　唔使同女友莊思明備案：佢會明白

娛樂 12:40 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

TVB劇《一舞傾城》在今晚（5月29日）將上演激情戲碼，暗戀Monica（蔡潔飾）的志飛（楊明飾），在Michelle（姚子羚飾）推波助瀾下成功約會Monica，二人意亂情迷下發生一夜情；惟Monica事後對志飛有所避忌，似是未能走出失戀陰霾。

蔡潔、楊明於這場近1分鐘的親熱戲，兩人化身人肉風火輪轉住嚟嘴，由門外咀到上床，相當肉緊。

楊明做足準備

講到這場戲，楊明受訪時說：「其實都冇乜尷尬，因為大家都入咗行咁耐都明白拍戲係咁，蔡潔好專業，而我亦都有呢類戲嘅經驗，大家都溝通好晒。事前都試咗幾次位，務求用最少Take數完成呢場戲。」

問到事前有否向女友莊思明備案？楊明笑言：「都唔使備案，因為思明有份拍呢套劇，劇本佢睇到晒，佢知道有呢場戲，但都會同佢講聲邊日會拍呢場。最好嘅係另一半都係演員，佢會明白係咩一回事。」

講到劇中有除衫晒肌畫面，楊明坦言事前做足準備：「因為唔想肥騰騰咁，所以拍攝前都有做掌上壓、引體上升泵脹啲肌肉，亦有聽前輩分享話拍之前要收水，希望啲肌肉唔好咁鬆散。但掌上壓又唔可以做得太多，因為驚做得太多之後啲動作唔夠力做！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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