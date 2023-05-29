【逆境自強】西餐年營業額逾5千萬終連關5店　台菜老闆逆市靠任食火鍋翻身

▲ 今年 48 歲的Paul哥是個孝順仔，為怕母親太辛苦，於中四輟學打工，但他笑言如果有得揀，讀書一定是最好。

出身家貧的荃灣台式火鍋店「別忘了」老闆Paul哥，中學時因心痛母親工作辛苦，決定輟學打工搵錢，1998年起已投身飲食業，開舊式茶餐廳起家。然而，多年來非一帆風順，他全盛時期曾坐擁6間食肆，總營業額逾5,000萬，但亦試過於疫情時同步結業，還要貼私己錢找數。縱然面對人生中種種起跌，Paul哥亦笑看風雲：「人生無失敗沒可能，無論幾大的挫折也好，都要起返身！」。

▲ 今年 48 歲的Paul哥是個孝順仔，為怕母親太辛苦，於中四輟學打工，但他笑言如果有得揀，讀書一定是最好。

別忘了，是一間荃灣台式火鍋店的店名，也是其老闆Paul哥希望藉着餐廳來提醒每位食客，無論在香港這繁忙都市裏遇到多少困難或傷痛，都可以重拾生活中的小確幸，在享受美食的同時，能回到當下，珍惜身邊人。這或多或少，是與他這20多年來經營飲食業生意的經歷有關。

Paul哥小時候與爺爺嫲嫲、父母及妹妹，一家六口迫在唐樓一間細房同住。父母為照顧他們，迫不得已要早出晚歸賺錢。

媽媽當時在工廠做女工，每晚做到半夜三、四時才收工，但一朝早又返工，我不想她繼續如此辛苦。加上自知非讀書材料，倒不如輟學出來打工吧！

提起辛酸往事，他也不禁流下男兒淚。

為母輟學幫補家計

他為了媽媽，決定在中四離開校園，去首飾工場打工，更儲下人生第一桶金，於年紀輕輕僅23歲時創業。他說︰

當年在首飾工場打工很搏命，返朝9晚9，多勞多得，而且又慳，經常捱麵包，所以短短一年多便儲了20幾萬。首飾行業當時亦開始式微，我曾做過餐飲兼職，想搞生意，索性與3個朋友合資100萬於荃灣開茶餐廳。

Paul哥也不禁揶揄自己一番，笑說這些好像是上輩子人才會發生的典型香港故事，卻落在他這位48歲的中佬身上。

「第一日開張係威係勢㗎，茶餐廳坐滿晒人，根本冧檔做唔切，之後更要拉閘停工兩日重組分工。」

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這間於1998年開業的味珍閣舊式茶記，位於荃灣工廠區附近，可算是該區「死位」，晚市靜，僅可做早午市，但勝在附近是美食沙漠，可獨市。幾日後他們將餐牌精簡後再重開，運作開始上手，算是吸收經驗。

後來於沙士前，他見食客對食物及環境要求愈來愈高，茶餐廳暫無發展潛力，就決定再下一城，開設走精緻路綫的西餐廳Olive Cafe，理想模式是類似椰林閣、紅螞蟻等的食肆，惟他聘用的廚師好友是從瑞士學成歸來，心頭太高，結果超出預算。

「記得第一個客人是個小巴司機，他點了一道雞胸釀大蝦，是很美味，但吃完嫌唔夠飽。他做的菜式太精緻了，午市僅賣60多元，但選料、賣相及味道均拍得住酒店級數，與餐廳背道而馳。」

野心太大反累事

幸而經再次「反省」調整餐牌，加入扒餐後，餐廳生意開始穩步上揚。於2012年全盛時期，開設了6間分店，遍布大埔、黃大仙等地，旺季時總營業額每年達5,000、6,000萬。

可惜當時我太雄心壯志，想繼續做大佢，將偏向家庭式經營改為企業式管理。不過我不是做正統管理出身，於是就聘請營運經理、顧問等幫我去打理，但效果不似預期，他們的計劃的確是很理想，惟員工做不到又辛苦，生意反而更差。單是這班「管理層」的月薪已20、30萬，真的上了一堂很貴的課，惟有怨自己能力不及。

生意一落千丈，隨後幾年更碰上社會運動及疫情，更是雪上加霜。縱然Paul哥將其中兩間Olive Cafe轉型為新式茶記，但仍無幫助，部分租約期滿後更關門大吉，最後只剩一間。

「試過一個月每間蝕10幾萬，甚至要拿出積蓄倒貼才能捱下去，投資者見勢色不對，更走完一個又一個。你問驚唔驚？當然驚啦！但租約簽了無得走，而且始終有一班員工及多個家庭跟你搵食，不能話執就執。我們得一條路，無退路，只可以繼續向前行。」

屢敗屢戰再開店

「勇」字掛心口加上後無退路，Paul哥決定再盡地一鋪，選擇在逆境中開設主打台式料理的新餐廳，怎料生意依舊麻麻，開張頭3個月一直下滑。

直至去年3月，他忽發奇常不如將餐廳轉型做台式火鍋放題，以CP值高的食材作招徠，如頂級A5宮崎牛及美國SRF封門柳，配上多款特色湯底，包括台灣麻辣湯、足料椰子雞湯及藥膳當歸湯等，更特意請台灣大廚掌廚，專門負責如鹽酥雞、甜不辣等經典台式小食，還有雪花冰、手調飲品放題。

▲ 別忘了是主打任食120分鐘的台灣牛肉火鍋，有 A5 宮崎牛、美國SRF封門柳、M7 澳洲和牛及精選牛板鍵4款套餐選擇，成人每位$198至$488、小童每位$138至$378，非常抵食。兩位起可選鴛鴦鍋，必揀椰子雞湯湯底，落足椰子水，清甜無比。（陳國峰攝）

「轉任食火鍋後生意明顯有好轉，很多一家大細來幫襯。曾經試過有對日本夫婦每晚來吃，我們起初以為是遊客，後來才知是住附近的街坊。客人吃完覺得抵，知道是正宗台式味道，感受到你們的用心，便會返轉頭。」

例如一碗招牌月見牛滷飯，是Paul哥獨創的「台式滷肉飯2.0」，為了不想浪費，將打邊爐的宮崎牛及美國SRF牛肉切肉時剩餘的部分，以台灣古早味醬油及滷包調味，再配以一隻日本九州蘭王蛋，拌勻後吃一口，鹹香具備，惹味得令人想再添一碗。

從事飲食業20多年，經歷過多次創業、結業、再創業，縱然非一帆風順，但也無阻Paul哥繼續向前，他更謙虛地說：

我沒有甚麼厲害的經營之道可分享，但失敗經歷反而有排講，哈哈！香港飲食文化改變得很快很急，我相信要看時勢轉變吧，做生意，在客人角度一定是性價比最重要。人亦要學懂屢敗屢戰，堅毅不屈。人生無失敗是沒可能，就算多大的挫折也好，都要起返身，一定要有成功的心態，才能成事。

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別忘了

地址：荃灣眾安街68號千色匯1期2樓2032號舖

電話：2389 2582

營業時間：12nn-11pm

