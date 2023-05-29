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【癮營人】許賢嘉盈化身「癮營」舍監　入營為人類謀福祉

娛樂 13:06 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（左起）「癮營」管家Thomas、「癮營」舍監嘉盈和許賢。

ViuTV全新節目《癮營人》由5由許賢、嘉盈（王嘉盈）和溫湯馬仕（Thomas）主持，並與10位素人「癮營人」齊入營5日，用不同的方法幫助各位「癮營人」戒癮，了解當中成癮的故事。 
 
今晚（5月29日）播出的《癮營人》首集，在集合一眾「癮營人」的期間，「癮營」舍監許賢、嘉盈及管家Thomas默默觀察他們的個性和行為。

當中10位素人嘉賓有著不同的「上癮」習慣，包括遲到、拖延症、手機上癮，容貌焦慮等。製作組特意安排性格完全相反的營友同房相處，擦出不同火花。

今明兩晚將率先為手機上癮的「癮營人」Jason戒癮。

為人類帶來福祉

許賢表示，這節目有種為人類帶來福祉的感覺，並笑言希望可以證明自己是有「人情味」的：「呢一兩年做嘢都比較睇重結果，好少會理啲人做得辛唔辛苦。」

他續指：「所以，有時同事都會話我不近人情，呢個係普遍香港人嘅寫照。希望呢個節目可以示範到點樣令自己嘅菱角唔傷害其他人嘅同時，大家可以得到更多嘅愛」。 

首位挑戰戒癮的「癮營人」手機控Jason。

沒收參加者手機
 
明晚（5月30日）播出的第2集《癮營人》，製作組沒收所有人的手機，卻無意中發現許賢和嘉盈原來都有鋪「手機癮」。嘉盈笑言自己睡前和起床第一件事都是玩電話，上癮程度與「癮營人」手機控Jason旗鼓相當。

而面對愛懷舊兼堅持用2G手機的「癮營人」Kenny，嘉盈指對方只是沒體驗過智能電話的方便和樂趣，更開玩笑挑釁指：「佢試下用智能電話一個月，睇吓仲返唔返到轉頭！」 

愛懷舊兼堅持用2G手機的「癮營人」Kenny。

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