【學界比賽】國際經濟奧林匹克香港區選拔賽　題目達大學程度優秀學生將赴希臘出賽

▲ 部分學生在比賽中脫穎而出，獲得金獎和入選港隊訓練的資格。（天才教育協會提供）

直資龍校優才(楊殷有娣)書院由天才教育協會創辦，該會於5月20日舉辦國際經濟奧林匹克香港區選拔賽，吸引近200名來自第一組別的本地學校和知名國際學校的學生參加比賽。

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題目程度達大學水平

國際經濟奧林匹克香港區選拔賽分為兩個環節。第一個環節是考核經濟知識的選擇題，題目的程度達到大學水平。第二個環節則是商業個案研究，參賽者需要為一家酒業貿易公司撰寫大灣區商業策略，由三位專業評判評分。

參賽者質素非常高，競爭激烈。獲得金獎的學校包括優才(楊殷有娣)書院、聖保羅男女中學、喇沙書院、九龍華仁書院、聖保羅書院、弘立書院、新加坡國際學校、哈羅國際學校和西島中學，其中優才(楊殷有娣)書院獲得最多金獎。

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優秀學生入選港隊訓練

部分學生在比賽中脫穎而出，獲得金獎和入選港隊訓練的資格。天才教育協會將會密鑼緊鼓，為入選港隊訓練的學生提供密集式操練，挑選最優秀的五名學生代表香港，前往希臘參加今年國際經濟奧林匹克比賽。

比賽的三位專業評判來自不同界別，包括酒業貿易商人趙必匡、大學經濟系教授馬耀宗博士和執業會計師崔耀文。他們為參賽者提供了寶貴的意見並頒發銀獎、銅獎和最佳商業個案獎。此外，天才教育協會會長、優才(楊殷有娣)書院中學部校長譚國偉博士也在場頒發金獎。

大會指出，,本次比賽成功展現了香港學生在經濟學方面的才華和競爭力，為他們提供了一個展示個人學科知識和商業思維的機會，有利他們未來在職場上大展身手，為經濟發展作出貢獻。

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責任編輯︰駱秀玲