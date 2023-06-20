【日本旅遊】九州宮崎親子遊放電之選　高千穗牧場近距離親親牛羊

▲ 日本九州宮崎親子遊放電之選， 高千穗牧場近距離親親牛羊。

日本九州是港人遊日的首選目的地之一，其實除了較為熱門的福岡、熊本及鹿兒島縣外，坐擁無敵海岸綫的宮崎縣也值得推介。不少當地人喜歡到宮崎打Golf及衝浪，加上有名物宮崎牛、炭烤雞肉等，絕對值得一遊。這次就到訪了九州最大的畜牧養殖場高千穗牧場，小朋友還可親親牛羊兼盡情放電，是親子遊不二之選。

▲ 宮崎的高千穗牧場是日本九州親子遊的必到景點，可預留一整天來體驗。

宮崎位於日本九州的東南部，南接鹿兒島、西接熊本縣，東面則是太平洋，故擁有延綿不斷的美麗海岸綫。這裏亦被譽為日本神話的故鄉，許多景點也流傳着古老神話及傳說，加上一年四季氣候溫煦宜人，到處也種滿了熱帶地區常見的棕櫚樹，南國風情滿滿，吸引不少外國遊客慕名而來。

雖然香港暫時沒有直航飛宮崎，但由福岡機場乘內陸機僅約45分鐘，乘新幹綫由博多前往則要3小時，若喜歡自駕遊的話亦非常方便。而且宮崎盛產首屈一指的人氣和牛、炭烤雞肉及完熟芒果等，如shopping並非旅行首要節目的話，這裏堪稱是個遠離煩囂的短綫度假勝地。

日本3大牧場

除大人有得玩有得食外，宮崎亦有個非常適合小朋友放電的地方。被譽為南九州最美的牧場「高千穗牧場」，與岩手縣的小岩井農場、千葉縣的母親牧場合稱為日本3大牧場，因遊客可與牧場的牛、羊、馬等動物來個近距離接觸，所以深受當地親子遊歡迎。

高千穗牧場建於1991年，佔地42公頃，位於霧島連峰山麓，可將霧島群山盡收眼底，非常壯觀。春夏秋冬四季更分別可欣賞到櫻花、向日葵、秋櫻，以及一望無際的雪景，四時景色盡不同，就算每季來遊覽都有驚喜。

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放牧場親親動物

牧場內有多個放牧場，部分更是開放式的互動樂園，小朋友可走進場內與可愛的羊咩咩近距離接觸，更可一嘗親自餵飼動物。這裏還會舉行見學體驗活動，例如有擠牛奶、騎馬、手工製作香腸、雪糕及牛油等，大人細路仔都啱玩。

不能錯過的還有場內的牧場餐廳，玩到攰時可去歎一下正宗的成吉思汗烤肉，加上餐廳有偌大的玻璃窗，可邊賞霧島山峰靚景邊歎美食。

▲ 遊客可預先到官網免費預約擠牛奶體驗，但騎馬、手工製作食物則需付費，約數十港元起，僅在周末及假日舉行，兼有人數限制，詳情可留意官網。

提起高千穗或霧島山麓，相信喜歡買日本直送乳類產品的港人也不會陌生，在香港大型超市常見的高千穗牧場牛乳、乳酪或是霧島山麓牛乳等，在牧場商店裏便可一睹它們的「真身」。

而牧場限定的ざるチーズ更是非試不可，這款以國產白乳酪（Fromage blanc）製成的乳酪甜點，幼滑口感像雪糕加芝士般，酸酸甜甜，非常過癮，令人吃不停口。

高千穗牧場

地址：宮崎縣都城市吉之元町5265番地103

電話：+81 986-33-2102

開放時間：4月至10月9:30pm、11月至3月9am-5pm

票價：免費入場

交通：乘JR九州日豊本綫至霧島神宮站，再轉乘往都城駅方向的巴士至高千穗牧場站下車，巴士車程約30分鐘；牧場設有免費停車場。

網址：www.takachiho-bokujou.co.jp

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宮崎雞蛋之家 香川RANCH GROUP工場

10個小朋友當中，相信9個半也喜歡吃雞蛋。但在香港超市裏找到的，通常是一盒盒現成的蛋，究竟雞蛋是如何煉成的？對小朋友來說可能是一大個問號。

由飼養雞隻起家的日本農場「香川RANCH GROUP」，特意將部分設於宮崎的雞蛋工場開放予公眾參觀，希望無論是當地或是外國來的大人及小朋友，都能透過參觀消毒、檢驗、包裝及運送雞蛋的嚴格過程中，能夠更了解食材的來源，以及珍惜食物。

香川RANCH GROUP是由香川善太郎於昭和38年所創辦，起初是個僅飼養了150隻雞仔的農場，發展至今已由第三代的香川憲一接手，並擁有多個農場及雞舍，亦會自家出產雞蛋及其他副產品。

工場見學是免費入場，且毋須預約，附近的小孩經常會來參觀，百看不厭，看畢後再跟媽媽到工場旁邊的小型超市善太郎屋買菜及零食，是每日一大樂事。

香川 RANCH GROUP 雞蛋工場

地址：宮崎縣兒湯郡川南町大字平田3087-1

電話：+81 983-47-0850

營業時間：10am-6pm

記者︰黃依情

鳴謝 : 宮崎縣香港事務所、味珍味（香港）有限公司