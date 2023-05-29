【沉迷直播】為看女主播主「福利照」狂打賞 15歲少年10日刷光媽媽全部積蓄

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切勿沉迷網絡世界！内地一名15歲少年，為看女主播主「福利照」而瘋狂打賞，結果短短10日，花光媽媽全部積蓄。

影片推介：

綜合内地媒體報道，河南15歲少年小張之前偷看美女直播時，與女直播主聊天後，被加了微信，女直播主隨後給他半裸照片，還稱只要小張「打賞任務」，就可以得到更多「福利照片」。

小張很快沉迷其中，為了看到更多的福利照，他瘋狂在直播間打賞女直播主，很快就將媽媽銀行卡裏6萬元人民幣全花光。之後因直播平台未成年人模式默認關閉。

小張媽媽事後獲悉既悲又怒，因這些錢是她之前在外地打工，手指意外遭機器切斷，所獲得的賠償金，也是家裡所有的存款，「他10天就把這些錢給刷完了！」

小張一家的生活拮据，媽媽因手部殘疾，無法長時間工作，爸爸中風長期癱瘓坐輪椅，一家人的生計頓時陷入了困境，小張也後悔不已。幸在警方的協助下，小張媽媽向平台要回這筆錢。

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責任編輯︰王明芳