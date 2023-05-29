【一舞傾城】吳沚默激吻小鮮肉演出軌人妻　才女Momo識寫劇本曾出小說【多圖】

▲ 吳沚默在《一舞傾城》中飾演出軌人妻。

TVB熱播劇《一舞傾城》上周劇情講到「KK」陳星妤得悉熱烈追求她的花花公子「Marco」關楚耀原來有家室，便開始疏遠他。

而飾演關楚耀老婆「Karen」的吳沚默亦已登場，出場情節相當火辣，帶男模回家跳熱身舞之餘，更在關楚耀面前與對方激吻。

二人不受家族婚姻掣肘，兩夫婦「各有各玩」，但是玩到返屋企，就令關楚耀忍不住開口：「你唔顧自己，都顧屋企人。」被掫揄的吳沚默則來個霸氣反擊，並出手篤住關楚耀額頭說：「我唔惹你，你唔好惹我！」不少網民對於吳沚默的風騷演繹大讚演得好。

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【黃金有罪】離鄉別井來港讀大學 才女吳沚默曾半年無工開

為《同班同學》編劇

現年32歲的吳沚默（Momo）出身於醫生世家，不過未有繼承父母衣缽，2007年以資優生身份考入香港浸會大學傳理學院新聞系，打算日後成為一名戰地記者。

父母覺得她性格外向，主動鼓勵她修讀電影，故轉讀香港浸會大學電影系，從小熱愛寫作的Momo，大學時期已向報章投稿寫影評。

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她於2012年入讀TVB藝員訓練班，入行後不但幕前工作，還當過電影編劇，作品有彭浩翔監製的電影《同班同學》。

此外，她亦曾為多套TVB劇集撰寫劇本，比如《老表，你好嘢！》系列，同時亦有編寫網絡電影。

▲ 《同班同學》

在2014年，她獲王祖藍提拔參演《老表，你好hea！》，憑醜女「烏笄」一角而為人認識，其後參演《白色強人》、《伙記辦大事》、《黃金有罪》、《木棘証人》等劇集。

於2021年，在《刑偵日記》與影后惠英紅大鬥演技，其中一場扯頭髮戲份，Momo在數分鐘內演繹謙虛、無知、陰森、慈愛、兇狠、惡毒等多種神態，巔峰演技獲激讚。

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兩度遭受性騷擾

她曾在內地節目《乾杯吧姐姐》透露試過大半年沒工開，一度沒劇拍令其大感挫敗。但Momo表示有傳媒報道她半年沒工開很淒慘，寫她精神崩潰、疑似抑鬱症等，她澄清指「其實沒有那麼慘」。

Momo於2020年分別於北京、台北推出新書《風暴來的那一天》與《布拉格廣場沒有許願池》（與夏雪合著），亦推出11萬字的網絡連載小說《看見風暴的女孩》，連續3年參加青年文學獎也榜上有名。

她曾在社交平台自爆遇兩次性騷擾的經歷，第一次遭疑似唐氏綜合症的男子，伸出手指篤下體；第二次是在商場女廁看見戴口罩自拍的男人，由於對方瞬間便逃走，來不及喊人。

▲ 2014年在《老表，你好hea！》飾演醜女「烏笄」一角而為人認識。

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