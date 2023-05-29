【現實問題】單親爸有車有樓追屋邨妹冀覓第二春 港女憂發生命案

▲ 有1名想脫貧的屋邨妹，上網表示有個2子的單親爸爸追她，對方有車又有樓，但她擔心發生命案。

離婚率高，單親家庭的父母想再婚也很普遍！有1名屋邨妹日前上網發文，表示有個四十多歲的單親爸追她，對方有車又有樓，雖然她不太喜歡頑皮的小朋友，但單親爸的經濟條件不俗，令她嘗試跟對方的小朋友接觸。豈料，兩名約10歲的仔仔對她十分有敵意，令她憂發生命案，「近排元朗繼子殺後母事件，我擔心小朋友大了會對我下手，我唔想做下一個受害者。」

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該名屋邨妹日前在「香港討論區」發帖，主題是「有個單親爸爸追我，我有顧慮。」，她表示追她的單親爸四十幾歲，有兩個約10歲的兒子，相方見過幾次面，

他們對我十分有敵意，我又不太喜歡頑皮小朋友，加上又唔係自己生嘅。

去年6月，屋邨妹曾在「香港討論區」發過帖，暗示想脫貧！而單親爸有樓又有車，加上對她又細心，所以她放下唔鍾意小朋友的有色眼鏡，嘗試跟他的小朋友好好相處，不過…

近排元朗繼子殺後母事件，我擔心小朋友大了會對我下手，我唔想做下一個受害者。 諗深一層，單親爸爸/媽媽，不應因為自己寂寞，再揾人結婚，隨時發生命案。

貼文一出，即掀起熱議，不少網民指繼母難當，「對方有仔女都係麻煩啲，可免則免，呢排單命案又係類似背景」、「這種有仔女的單親男仕，不要碰好啲，除非佢好有錢唔系就千祈唔好實後悔」、「你本身未結過婚，就搵啲單身無小朋友。唔係自己生，好難教同相處。唔好浪費時間。」、「我朋友個朋友睇完單新聞真係有驚過佢會俾個繼仔隊冧」、「 好地地一個女仔為未嫁就無謂趟這片渾水，大把選擇，如果唔係非愛不可，愛到死去活來，都唔好揀有仔女嘅男人，因為男人其實係想搵人湊仔多過純粹因為愛你。」。

另外，有網民認為樓主是「現實港女」，「因為有車有樓所以先考慮佢？好心啦！留俾仔都唔留俾你啦！港女」、「我有財產都唔會留俾港女，必定只會留俾同我有血源嘅人。」

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責任編輯︰王明芳