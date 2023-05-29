【恐怖意外】12歲女童玩「跳樓機」未鎖安全帶　6米高空直接跳下摔斷腿

▲ 12歲女童玩「跳樓機」未鎖安全帶，6米高空跳下摔斷腿。

玩機動遊戲小心人身安全！澳洲一名12歲女童，日前和朋友到遊樂園玩「跳樓機」，怎料設施啓動後她們才發現未鎖安全帶，緊急關頭下女童選擇從6米高空直接跳下，導致腳踝骨折；而同行朋友則因此遭受心理陰影。

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綜合外國媒體報道，澳洲12歲女童Holly Brown和朋友Ava，在本月13日一同到昆士蘭Kilcoy嘉年華會遊玩。二人搭乘號稱「澳洲最高跳樓機」的MEGA DROP，設施會上升到40米高空後以時速210公里垂直落下。

設施啓動發現未鎖安全帶

兩人坐上跳樓機後，座位開始上升，這時她們驚覺安全帶竟沒有上鎖，於是立即大聲呼叫工作人員，但座位仍在不斷上升。而在操作員按下緊急停止按鈕前，Holly就因擔心到最高處時，自己會被甩出去，竟選擇直接從約6至7米高空處跳下，造成右腳踝骨折，所幸緊急送醫後沒有生命危險。她事後表示，自己似乎在半空中昏了過去，醒來後全身劇痛：

我當時只想，反正不是跳下去摔斷骨頭，就是升到最高空後死掉。

而同行朋友Ava則在事發時緊緊抓住安全桿，不敢更多動作也不敢往下看，直至操作員按下緊急停止按鈕。但由於Holly跳下去時發出巨響，令Ava受到驚嚇。據Ava母親表示，事件對女兒造成很大陰影：

她以為Holly死了，覺得從這麼高的地方跳下去不可能活著，所以被困在10米高空那15分鐘，她不斷痛哭。

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責任編輯：羅嘉欣