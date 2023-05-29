【東張西望】因漏水被關水掣11年冇水用　年老公屋戶主迫公廁攞水

▲ 因漏水被關水掣11年冇水用，年老公屋戶主迫公廁攞水。

昨日(28日)《東張西望》揭發了有年老長者「葉伯伯」於2012年購入公屋自置單位後，竟開始了長達11年無水入屋的非人生活，多年來一直要自行到樓下公廁取水煮食梳洗。而導致無水的開端，竟是有人以其喉管有漏水問題為由，擅自將其水錶關掉。而且由於水錶竟被設計在鄰居單位內，令葉伯伯即使想找人修理，亦無從入手，由於不得其門而入，最終其侄女決定將事件公開。

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侄女葉女士指多年來葉伯伯與她見面均是於外面飲茶為主，直至最近上門送家鄉手信才得知大伯父原來已被人制水11年，想到老人多年來的無水生活，她直言「真係忍唔住流眼淚，好難想像屋企可以冇水用！」。在她身旁的葉伯伯則透露其目前所住的耀安邨單位於2012年時買入，因為見價錢不貴，而且被告知單位獲已執漏完成，於是即使單位是曲尺形設計，內裡狹窄，但他仍然決定花錢購入租置計劃的公屋單位。

但豈料隨即亦是惡夢開始，他指買入不久，隔鄰單位表示屋內有漏水情況，他此時才得知家中的水管原來要通過旁邊單位駁喉入屋，懷疑鄰居因此將其水錶關閉，令自己單位自此無水供應。葉伯伯又指自己曾為漏水及被關掉水錶問題，向政府多個部門及議員求助，但對方卻總是以單位屬於自置為由，致維修問題未獲受理。

節目中，攝製隊亦找來專業驗樓師實地勘察，驗樓師指葉伯伯的單位屬於80年代將尾房的大單位分拆改裝，才會出現葉伯伯的單位水管會穿過隔鄰單位入屋。而由於多年無水清潔，片中亦可見伯伯其廁所及廚房已積滿了種種污垢，衛生欠佳，葉伯伯亦指每日只能買外賣，在家只能抹身，或到公共浴室沖涼，因為在公廁取的水根本不夠用，有時更需要用沖廁用的鹹水洗腳。

而主持梁敏巧在公屋走廊與驗樓師對話時亦有插曲發生，涉事隔鄰單位住戶疑不滿採訪，於是出言阻止，又找保安員及報警欲驅趕攝製隊。葉伯伯的侄女見狀，遂與對方爭拗，怒斥對方「應承咗5月5號嚟整（維修），後尾你打開門話可以睇，唔俾師傅嚟整。你之前5月5號你應承咗我，我（維修）師傅都請埋喇，點知你又反悔，你反悔我就Call《東張西望》喇！」。涉事隔鄰單位住戶表示：「我唔需要同你有任何對話，非住客嘅唔該你離開。」之後還報警處理。節目則明言今晚(29日)會繼續跟進事件。

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責任編輯：羅嘉欣