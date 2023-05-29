【數學難題】網上發帖求解答小學數學題　網民靠1條線輕易解開迷團

近日有台灣網民在Facebook 社團「爆廢公社」上載一張照片，分享他讀小學生侄女的作業，表示看了很久都想不出答案，惟有向網民求助。沒想到有網民只在圖形上畫了「一條線」，就給出了答案。

這條數字題叫大家「動動腦」，題目中畫了5個圖形，按先後次序是M、心形、8、V下面有兩個十字和吊燈圖形，要求小朋友畫出第6個圖形。發帖的網民百思不得其解，最後只好發文叫大家幫忙「跪求大大解惑」。

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數字對稱圖

這條數字題引發熱烈討論，有聰明的網民指出，用「一條線」就能破解，只要在每個圖形中間畫出一條輔助直線，就會馬上發現這些怪異的圖案，其實就是數字1、2、3、4、5的對稱圖，所以第6個圖形的答案，就是6與6的相對的形狀！

▲ 題目中畫了5個圖形，要小朋友畫出第6個圖形。

▲ 將圖案劃上中線，就發現是數字的對稱圖。

答案一出，不少網民恍然大悟，紛紛表示︰「太神了」、「好聰明哦！我看半天看不懂」及「好厲害！給樓主拍拍手」，有人更大嘆小學題目這麼難︰「國小就教小朋友這個……請問是要培養出什麽樣的孩子？」、「國小居然就要教密碼學！」。

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