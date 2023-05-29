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【廣華新急症室】廣華新急症室周三7時半啟用　急症入口距離油麻地站僅3分鐘步程 （多圖）

社會 13:59 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（梁偉榮攝）

廣華醫院新急症室本周三早上7時30分啟用。醫管局提醒，新急症室入口和車輛上落客點，將會由窩打老道搬遷至碧街。記者實測由油麻地站碧街出口，到廣華醫院新急症室，步程只需3-4分鐘。

廣華醫院行政總監鄧錦成表示，急症室非救護車入口於碧街，急症室門口有車輛上落客點，病人診症後有指定出入口，經醫院新大樓大堂並前往藥房取藥。局方呼籲，市民不要駕車前往碧街停泊，以免阻礙有需要人士。

至於救護車入口設於窩打老道，救護車可以循3條路徑前往，停泊處可以停泊5輛救護車。救護車入口於
急救房旁，務求令有需要病人以最快時間送往急症室。

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院方表示，新舊急症室會於7時半作交接，市民如於7點半後錯誤到訪舊急症室，會有人員指示前往新急症室。不過如遇情況危急的病人，舊急症室承諾會繼續處理，直至為最後一名病人提供服務。

新急症室運作模式有大幅改變。當中需輪床接受治療的病人，會集中於等候治療區處理，與其他病人分隔開，最多可以放置60張病床，醫生會直接到病人區域診治病人，加快診治流程。另一大幅改進的是急症科急救房，由以往一間增至6間，並設有一間負壓急救房。

急症室亦運用智慧醫院科技，包括智慧藥櫃，遙距生理監測系統。至於外界關注的無障礙廁所，亦設有感應系統，如病人逗留10分鐘並無活動，會有警報提示醫護人員。

鄧錦成表示，已獲政府及聯網支援增加急症室人手，不過未有透露人手編制的數目。院方表示，透過分流及新增設的40張病床的急症病房，急症室診症的流程會加快，不過服務量可以增加多少，仍需要作出監察。

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記者：陳展棋

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