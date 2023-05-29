【廣華新急症室】廣華醫院新急症室周三7時半啟用　急症室入口距離油麻地站僅3分鐘步程 （多圖）

▲ （梁偉榮攝）

廣華醫院新急症室本周三早上7時30分啟用。醫管局提醒，新急症室入口和車輛上落客點，將會由窩打老道搬遷至碧街。記者實測由油麻地站碧街出口，到廣華醫院新急症室，步程只需3-4分鐘。

廣華醫院行政總監鄧錦成表示，急症室非救護車入口於碧街，急症室門口有車輛上落客點，病人診症後有指定出入口，經醫院新大樓大堂並前往藥房取藥。局方呼籲，市民不要駕車前往碧街停泊，以免阻礙有需要人士。

▲ 急症室碧街入口距離油麻地站只有3-4分鐘步程。（梁偉榮攝）

至於救護車入口設於窩打老道，救護車可以循3條路徑前往，停泊處可以停泊5輛救護車。救護車入口於急救房旁，務求令有需要病人以最快時間送往急症室。

▲ 救護車入口（梁偉榮攝）

廣華醫院急症科部門主管陳東寧表示，新舊急症室會於7時半作交接，市民如於7點半後錯誤到訪舊急症室，會有人員指示前往新急症室。不過如遇情況危急的病人，舊急症室承諾會繼續處理，直至為最後一名病人提供服務。

新急症室運作模式有大幅改變。當中需輪床接受治療的病人，會集中於等候治療區處理，與其他病人分隔開，最多可以放置60張病床，家人亦可以於該病房陪床，醫生會直接到病人區域診治病人，加快診治流程。等候治療區相鄰是新設的急症病房，提供40張病床，減低病人入院比例。

至於供非緊急及次緊急病人等候的大堂等候區域，就設有7間診症室，並有79張座椅供病人輪候。

▲ 供輪床人士專設的等候及治療區，可放置最多60張病床。（梁偉榮攝）

▲ 新增設的急症病房，提供40張病床。（梁偉榮攝）

▲ 非緊急及次緊急病人輪候位置。（梁偉榮攝）

另一大幅改進的是急救房，由以往一間增至6間，當中有2間負壓病房，以及1間兒科急救房。急症科部門運作經理梁婉芬表示，其中兩間急救房是相連設計，以讓創傷的醫療團隊，可能需要同時照顧數名病人。另外，急救房旁邊設有發燒區域，院方期望可以提升處理呼吸道疾病病人的能力。

▲ 醫管局派醫護模擬病人於新急救房搶救的過程。（梁偉榮攝）

東區醫院一名女病人早前於急症室長期等候後於無障礙洗手間離世。因應有關情況，廣華新急症室的無障礙洗手間亦設有感應系統，如病人逗留10分鐘並無活動，會有警報提示醫護人員。急症室亦運用其他智慧醫院科技，包括智慧藥櫃，遙距生理監測系統等。

院方表示，遙距生理監測系統，與早前提到計劃引入的病人定位系統有所不同。前者集中監測病人的維生指數，並讓病人到達不同區域作診治時，醫護人員可更容易識別及就病人進行的醫療程序進行交接。不過，系統只能識別病人身處的區域，並不能夠準確了解病人的行蹤。

▲ 急症室廁所。（梁偉榮攝）

▲ 廁所生命感應裝置。（梁偉榮攝）

鄧錦成表示，已獲政府及聯網支援增加急症室人手，不過未有透露人手編制的數目。院方表示，透過分流及新增設的40張病床的急症病房，急症室診症的流程會加快，不過服務量可以增加多少，仍需要作出監察。他表示，九龍多間醫院、包括新設的啟德醫院、以及聯合醫院均會有擴建計劃，局方正在商討就救護車的服務範圍重新「劃界」，詳情稍候公布。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋