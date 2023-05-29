【消費券】第二期消費券最快7.16發放　轉會須於6.5至27內登記

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第二期消費券最快於7月16日發放，合資格市民可領取餘下2,000元。財政司司長陳茂波今日（29日）舉行記者會，公布第二期消費券計劃的詳情，料會公布領取支付工具的「轉會」安排，以及劃線日期和新申請安排等事項。政府資訊科技總監黃志光及財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民亦會出席。

陳茂波指，是次期數的消費券共發放130億元，共650萬人受惠。6月5日至27日接受登記，新合資格的人士需要在期內申請，今日（29日）為劃線日，即今日或以前的18歲或以上的人士均合資格。可透過電子登記平台及9間臨時服務中心申請，服務中心由6月5日至27日、星期一至六上午9時至下午6時開放，公眾假期除外。

第二期消費券會沿用去年8月時派發消費券的6款支付工具，消費券會直接存入原有賬戶內，包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK帳戶及八達通。已登記的市民如要轉會，須在登記限期內申請。

是次派發沿用6款支付工具，陳茂波解釋，相關支付工具具競爭力，故沒有加入新的支付工具，他又稱消費券難恆常派發。

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記者：陳麗娜