  • 32°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】第二期消費券最快7.16發放　轉會須於6.5至27內登記

社會 15:18 2023/05/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

第二期消費券最快於7月16日發放，合資格市民可領取餘下2,000元。財政司司長陳茂波今日（29日）舉行記者會，公布第二期消費券計劃的詳情，料會公布領取支付工具的「轉會」安排，以及劃線日期和新申請安排等事項。政府資訊科技總監黃志光及財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民亦會出席。

陳茂波指，是次期數的消費券共發放130億元，共650萬人受惠。6月5日至27日接受登記，新合資格的人士需要在期內申請，今日（29日）為劃線日，即今日或以前的18歲或以上的人士均合資格。可透過電子登記平台及9間臨時服務中心申請，服務中心由6月5日至27日、星期一至六上午9時至下午6時開放，公眾假期除外。

第二期消費券會沿用去年8月時派發消費券的6款支付工具，消費券會直接存入原有賬戶內，包括支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK帳戶及八達通。已登記的市民如要轉會，須在登記限期內申請。

是次派發沿用6款支付工具，陳茂波解釋，相關支付工具具競爭力，故沒有加入新的支付工具，他又稱消費券難恆常派發。

【童學園】直私小面試陷阱位注意　專家提醒答問題勿造假

童學園
【童學園】直私小面試陷阱位注意　專家提醒答問題勿造假

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
19:25 2023/05/21
【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
【八達通】受惠消費券及五一長假　八達通交易金額上升1倍
16:29 2023/05/05
【八達通】受惠消費券及五一長假　八達通交易金額上升1倍
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
16:41 2023/05/22
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低

你可能感興趣

【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
19:25 2023/05/21
【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
【八達通】受惠消費券及五一長假　八達通交易金額上升1倍
16:29 2023/05/05
【八達通】受惠消費券及五一長假　八達通交易金額上升1倍
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
16:41 2023/05/22
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
著數優惠 電子消費券 陳茂波 財經事務及庫務局 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
18:19 2023/05/28
【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
11:29 2023/05/28
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了
11:48 2023/05/28
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了