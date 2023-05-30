周末好去處 同主子去「優質寵物用品展2023」掃平貨
特約 10:30 2023/05/30
天氣又熱又焗，周末還未有「着落」? 一於帶住主子去一連三日的「優質寵物用品展2023」，一邊歎冷氣，一邊掃平貨。於6月2日至4日舉行的博覽會搜羅了各式各樣的優質寵物用品和多元化寵物資訊，又是時候幫主子入貨補倉！
用品多元化 應有盡有
一年一度的「優質寵物用品展2023」跟往年一樣雲集了各地優質的寵物生活用品，糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、 清潔用品、保健藥物、籠舍及其他用品等，不少產品更會以會場優惠價發售，想為主子入貨補倉就要看準時機！除貨品展銷外，每日還有不同的精彩節目和活動，又買又玩，一於mark低時間同日期，帶埋主子去掃貨！
【優質寵物用品展2023】
展會日期：2023年6月2日-4日 (五六日)
地點：灣仔會議展覽中心 Hall 1 AB
開放時間：6月2日 (五)：中午12:00 – 下午9:00
6月3日 (六)：中午12:00 – 下午9:00
6月4日 (日)：中午12:00 – 下午8:00
(每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)
票價：$30 (寵物免費入場)
（持長者咭/傷殘人士證/1米下小童免費入場）
(特約)