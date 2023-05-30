周末好去處   同主子去「優質寵物用品展2023」掃平貨 

▲ 「優質寵物用品展2023」即將開鑼，今個周末一於帶同主子去涼住冷氣掃平貨。

天氣又熱又焗，周末還未有「着落」? 一於帶住主子去一連三日的「優質寵物用品展2023」，一邊歎冷氣，一邊掃平貨。於6月2日至4日舉行的博覽會搜羅了各式各樣的優質寵物用品和多元化寵物資訊，又是時候幫主子入貨補倉！



用品多元化 應有盡有



一年一度的「優質寵物用品展2023」跟往年一樣雲集了各地優質的寵物生活用品，糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、 清潔用品、保健藥物、籠舍及其他用品等，不少產品更會以會場優惠價發售，想為主子入貨補倉就要看準時機！除貨品展銷外，每日還有不同的精彩節目和活動，又買又玩，一於mark低時間同日期，帶埋主子去掃貨！

▲ 用品展搜羅了來自各地不同品牌和種類的食品、用品以及美容服務，可以作一站式搜購。

▲ 只要Like 同follow @bshop_hk (Facebook或Instagram)，就可以用試食優惠價選購Butch/Tasti Dinner/Golden Boy/Ginger Tom系列，數量有限，售完即止。

▲ 來自澳、紐，選用天然優質食材，獲得食品安全以及HACCP認證。無添加劑、無添加糖、鹽。可以放心讓狗狗安心享受。

▲ 來自冰島的Astkatta寵物食品系列，不含味精和色素，符合AAFCO營養標準，各款食品將會以會場優惠價發售。

【優質寵物用品展2023】

展會日期：2023年6月2日-4日 (五六日)

地點：灣仔會議展覽中心 Hall 1 AB

開放時間：6月2日 (五)：中午12:00 – 下午9:00

6月3日 (六)：中午12:00 – 下午9:00

6月4日 (日)：中午12:00 – 下午8:00

(每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)

票價：$30 (寵物免費入場)

（持長者咭/傷殘人士證/1米下小童免費入場）



(特約)