【旅遊2023】出發旅行前必備數據漫遊卡推介　限時搶HK$10 4G日韓台泰SIM卡

▲ 即將去外地旅遊的你，記得預先購買數據卡!

出發外遊，有一張「上網快又收到好」的數據卡，的確有助過程更順利，玩得更盡興。TOPick為大家精選推介9張漫遊sim卡，可適用於日本、韓國、台灣、泰國、澳洲、澳門及中國等地。當中7天數據、可分拆使用的漫遊卡只售HK$78; 最平$10買4日數據上網卡等。大家記得Mark低以下快閃優惠，準時搶平靚正sim卡!

最新影片推介

1) Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡

▲ Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡。(圖片來源:trip.com)

簡介/特點 4G數據服務，達500MB後調整至不高於256kbps網速

啟動後180天內有效

可分拆使用，餘下的24小時數據通行證可於有效期內在任何覆蓋地區繼續使用

收費以每完整24小時/每個覆蓋地區計算 覆蓋地區 日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、澳門、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、柬埔寨、印度、越南、印尼及菲律賓 價格 HK$68 優惠 (1) 6月2日首100張只需HK$10 (2) 69折限時優惠價HK$47 優惠期 2023年6月2日10:00-23:59 購買方法 登入Trip.com手機App、桌面或手機網站購買。下單時選擇預計領取日期後，於下單後60日內前往10家門市兌換數據卡。【詳情】

2) Trip.SIM 7日旅行數據漫遊電話卡

▲ Trip.SIM 7日旅行數據漫遊電話卡。(圖片來源:trip.com)

簡介/特點 4G數據服務，達500MB後調整至不高於256kbps網速

啟動後365天內有效

可分拆使用，餘下的24小時數據通行證可於有效期內在任何覆蓋地區繼續使用

收費以每完整24小時/每個覆蓋地區計算 覆蓋地區 日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、澳門、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、柬埔寨、印度、越南、印尼及菲律賓 價格 HK$88，Trip.com限時快閃優惠價HK$67 優惠期 2023年6月2日10:00-23:59 購買方法 登入Trip.com手機App、桌面或手機網站購買。下單時選擇預計領取日期後，於下單後60日內前往10家門市兌換數據卡。【詳情】

3) Club Sim 7日漫遊數據日費卡(亞太15地)

▲ Club Sim 7日漫遊數據日費卡。(圖片來源:www.clubsim.com.hk)

簡介/特點 每日用足24小時

達500MB後，網速上限為256kbps

啟動後，有效期為90日

可分拆使用，收費以每一日、每個漫遊地區計算，即「用唔哂，可以留下次」

日費平均為HK$11.1/日 覆蓋地區 中國內地、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、台灣及泰國 價格 HK$78 優惠 於優惠期(即日至至5月31日)內，在Club sim網站買7日旅遊漫遊卡並成功配對Club Sim app，即可領取便利店HK$20 電子現金券。【詳情】 購買方法 官網/各大便利店

4) SmarTone 8日旅遊數據卡

▲ SmarTone 8日旅遊數據卡。(圖片來源:smartone.com)

簡介/特點 插卡即用，數據用量上限為5GB，其後調整至不高於128kbps

支援3G/4G數據服務

有效期為啟用當日起計至第8日香港時間23:59

可增值以延長有效期 覆蓋地區 中國、澳門、台灣、日本、南韓、印尼、新加坡、馬來西亞及泰國 價格 HK$158 購買方法 官網、門市及相關銷售點

5) 中國移動 4G/3G 亞洲7日數據卡

▲ 中國移動 4G/3G 亞洲7日數據卡。(圖片來源:chinamobile.com)

簡介/特點 3GB全速+無限流動數據用量

服務有效期為啟用翌日起計至第7日香港時間23:59 覆蓋地區 日本、韓國、台灣、新加坡、越南、印尼、沙特阿拉伯及卡塔爾等15個國家/地區 價格 HK$248 購買方法 官網、門市及相關銷售點

6) 中國聯通亞洲8日無限數據上網卡

▲ 中國聯通亞洲8日無限數據上網卡。(圖片來源:www.hktvmall.com)

簡介/特點 首5GB為高速上網，其後不低於 256kbps 無限上網

激活起8日內有效 覆蓋地區 澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、老撾、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、斯里蘭卡 價格 HK$138 優惠 hktvmall優惠價HK$78，另設組合優惠價2件97折【詳情】 購買方法 門市及相關銷售點

7) 中國聯通亞洲12日無限數據上網卡

▲ 中國聯通亞洲12日無限數據上網卡。(圖片來源:www.hktvmall.com)

簡介/特點 首6GB 為4G高速上網，其後不低於 256kbps 無限上網

激活起12日內有效 覆蓋地區 澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、老撾、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、斯里蘭卡 價格 HK$158 優惠 hktvmall優惠價HK$85，另設組合優惠價2件97折【詳情】 購買方法 門市及相關銷售點

8) 中國聯通30日亞洲無限數據上網卡

▲ 中國聯通30日亞洲無限數據上網卡。(圖片來源:www.hktvmall.com)

簡介/特點 首10GB 為高速上網，其後不低於 256kbps 無限上網

激活起30日內有效 覆蓋地區 澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、老撾、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、斯里蘭卡 價格 HK$228，hktvmall優惠價HK$123【詳情】 購買方法 門市及相關銷售點

9) 3香港「環亞通」90天無限數據上網卡

▲ 3香港「環亞通」90天無限數據上網卡。(圖片來源:www.hktvmall.com)

簡介/特點 亞洲多國及澳紐 3G/4G無限上網

自選10天(可分開使用)

首1GB高速數據，其後降速至128kbps無限數據

激活起30日內有效

不足1天亦當1天計算 覆蓋地區 澳洲、柬埔寨、中國、香港、印尼、日本、澳門、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南 價格 HK$148，hktvmall優惠價HK$128【詳情】 購買方法 門市及相關銷售點

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責任編緝：張懿慧