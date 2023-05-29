【旅遊2023】出發旅行前必備數據漫遊卡推介 限時搶HK$10 4G日韓台泰SIM卡
出發外遊，有一張「上網快又收到好」的數據卡，的確有助過程更順利，玩得更盡興。TOPick為大家精選推介9張漫遊sim卡，可適用於日本、韓國、台灣、泰國、澳洲、澳門及中國等地。當中7天數據、可分拆使用的漫遊卡只售HK$78; 最平$10買4日數據上網卡等。大家記得Mark低以下快閃優惠，準時搶平靚正sim卡!
最新影片推介
1) Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、澳門、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、柬埔寨、印度、越南、印尼及菲律賓
|價格
|HK$68
|優惠
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(1) 6月2日首100張只需HK$10
(2) 69折限時優惠價HK$47
|優惠期
|2023年6月2日10:00-23:59
|購買方法
|登入Trip.com手機App、桌面或手機網站購買。下單時選擇預計領取日期後，於下單後60日內前往10家門市兌換數據卡。【詳情】
2) Trip.SIM 7日旅行數據漫遊電話卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、澳門、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、柬埔寨、印度、越南、印尼及菲律賓
|價格
|HK$88，Trip.com限時快閃優惠價HK$67
|優惠期
|2023年6月2日10:00-23:59
|購買方法
|登入Trip.com手機App、桌面或手機網站購買。下單時選擇預計領取日期後，於下單後60日內前往10家門市兌換數據卡。【詳情】
3) Club Sim 7日漫遊數據日費卡(亞太15地)
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|中國內地、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、台灣及泰國
|價格
|HK$78
|優惠
|於優惠期(即日至至5月31日)內，在Club sim網站買7日旅遊漫遊卡並成功配對Club Sim app，即可領取便利店HK$20 電子現金券。【詳情】
|購買方法
|官網/各大便利店
4) SmarTone 8日旅遊數據卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|中國、澳門、台灣、日本、南韓、印尼、新加坡、馬來西亞及泰國
|價格
|HK$158
|購買方法
|官網、門市及相關銷售點
5) 中國移動 4G/3G 亞洲7日數據卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|日本、韓國、台灣、新加坡、越南、印尼、沙特阿拉伯及卡塔爾等15個國家/地區
|價格
|HK$248
|購買方法
|官網、門市及相關銷售點
6) 中國聯通亞洲8日無限數據上網卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、老撾、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、斯里蘭卡
|價格
|HK$138
|優惠
|hktvmall優惠價HK$78，另設組合優惠價2件97折【詳情】
|購買方法
|門市及相關銷售點
7) 中國聯通亞洲12日無限數據上網卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、老撾、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、斯里蘭卡
|價格
|HK$158
|優惠
|hktvmall優惠價HK$85，另設組合優惠價2件97折【詳情】
|購買方法
|門市及相關銷售點
8) 中國聯通30日亞洲無限數據上網卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、老撾、印尼、菲律賓、柬埔寨、越南、斯里蘭卡
|價格
|HK$228，hktvmall優惠價HK$123【詳情】
|購買方法
|門市及相關銷售點
9) 3香港「環亞通」90天無限數據上網卡
|簡介/特點
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|覆蓋地區
|澳洲、柬埔寨、中國、香港、印尼、日本、澳門、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南
|價格
|HK$148，hktvmall優惠價HK$128【詳情】
|購買方法
|門市及相關銷售點
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責任編緝：張懿慧