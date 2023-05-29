  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 15:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收取賄款】廉署起訴懲教助理涉收賄逾1萬　引進未經授權物品予囚犯

社會 14:49 2023/05/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

廉署起訴懲教助理涉收賄逾1萬，引進未經授權物品予囚犯。（資料圖片）

廉政公署今日（29日）落案起訴一名懲教署二級懲教助理涉嫌收賄共逾1萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給一名囚犯，涉案囚犯及其胞妹則被控行賄。

金永勤，34歲，懲教署二級懲教助理，被控三項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條。吳天文，35歲，荔枝角收押所囚犯，及其胞妹吳樂澝，31歲，則同被控三項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。

案件將於星期三（31日）在西九龍裁判法院提堂。金永勤及吳樂澝已獲廉署准予保釋以待答辯，吳天文當日則會被帶往法庭應訊。

懲教署二級懲教助理金永勤於案發時駐守荔枝角收押所，負責看守職責，而吳天文則還押於該院所。懲教署人員及囚犯均須遵守《監獄條例》及《監獄規則》。有關條例及規則禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予囚犯，並禁止懲教署人員無適當權限與囚犯或其親友通訊。

控罪指金永勤涉嫌於2022年5月至8月期間，接受三筆賄款共10,100元而將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給囚犯吳天文，而吳天文及其胞妹吳樂澝則涉嫌向金永勤提供上述賄款。

廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查，發現金永勤多次無適當權限與吳樂澝通訊，從對方接收兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品，然後攜帶入荔枝⻆收押所交予吳天文。有關物品為未經授權物品，亦非獲懲教署批准的探訪人士認可交來物品或囚犯可購買到的小賣物品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【待客之道】網傳內地旅客九龍灣站買特惠票職員報警　港鐵澄清：與票務無關
22:55 2023/05/28
【待客之道】網傳內地旅客九龍灣站買特惠票職員報警　港鐵澄清：與票務無關
【非禮案】北角27歲女搭電車遭非禮　警拘43歲男
今日 09:11
【非禮案】北角27歲女搭電車遭非禮　警拘43歲男
【電話騙案】騙徒訛稱內地執法人員要求證明無罪　24歲內地男被騙120萬
今日 09:25
【電話騙案】騙徒訛稱內地執法人員要求證明無罪　24歲內地男被騙120萬
【闖立法會】涉2019年闖立法會孫曉嵐等7人認暴動　藝人王宗堯認進入在會議廳範圍罪
今日 11:20
【闖立法會】涉2019年闖立法會孫曉嵐等7人認暴動　藝人王宗堯認進入在會議廳範圍罪

你可能感興趣

【待客之道】網傳內地旅客九龍灣站買特惠票職員報警　港鐵澄清：與票務無關
22:55 2023/05/28
【待客之道】網傳內地旅客九龍灣站買特惠票職員報警　港鐵澄清：與票務無關
【非禮案】北角27歲女搭電車遭非禮　警拘43歲男
今日 09:11
【非禮案】北角27歲女搭電車遭非禮　警拘43歲男
【電話騙案】騙徒訛稱內地執法人員要求證明無罪　24歲內地男被騙120萬
今日 09:25
【電話騙案】騙徒訛稱內地執法人員要求證明無罪　24歲內地男被騙120萬
罪案 九龍 貪污 荔枝角 廉政公署 懲教署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
18:19 2023/05/28
【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
11:29 2023/05/28
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了
11:48 2023/05/28
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了