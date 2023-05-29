【戒煙】 煙民患長新冠機率比非煙民高一成　六月起200間藥房可領一星期份戒煙包

▲ 衞生署將於六月的戒煙月，免費提供一星期戒煙藥物試用裝。（陳靜儀攝）

吸煙所引致的健康問題造成公營醫療不少負擔，肺癌是香港第一號癌症殺手。吸煙者患上長新冠的風險亦會比非煙民高10%。衞生署將於六月的戒煙月，在戒煙診所、地區康健中心和超過200間有駐店藥劑師的社區藥房等，免費提供一星期戒煙藥物試用裝，鼓勵戒煙。

衞生署控煙酒辦公室主任封螢表示，吸煙人士只需下載「戒煙達人」手機應用程式，回答簡單問卷評估是否適合使用戒煙貼後，就會獲得二維碼，吸煙者可憑二維碼，到貼有一星期戒煙藥物試用裝標貼的地點，掃描領取。首次領取後需至少相隔3日才可再領取。

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封螢指，戒煙人士使用替代療法戒煙時，首一星期末煙癮會最高，及後將減輕，故希望能做到方便領取。如戒煙人士仍需戒煙藥物，會建議他們致電預約禁煙熱線服務，強調是次活動是鼓勵戒煙，而非取代原有戒煙服務。她又指，今次活動對象為所有吸煙者，不論吸食傳統煙草或新興電子煙亦適用。而現時本港煙民仍以吸食傳統煙草為主，佔99%，只有不足0.5%人士吸食電子煙。

她又稱，根據世衞標準，煙草稅應為零售價的75%，現時本港煙草稅只是零售價的約30%，仍有上調空間，「對從事控煙工作者而言，加稅永遠最有效」。

吸煙亦會增加感染新冠肺炎風險。香港胸肺學會會長倪珍莉指，世衞曾指吸煙可令肺部抗病毒功能受損，增加染疫機會。中大和港大3月公佈的研究亦指，吸煙者整體染疫風險會增19%。外國研究顯示，吸煙者患新冠重症的風險比非煙民高1.5倍。他們亦可能患上新冠後組織性肺炎，不論患病輕重，康復後肺功能仍可突然轉差，X光顯示肺部周圍組織出現炎症反應，可引致呼吸困難，需接受高劑量類固醇治療。

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記者：李梓𨭎