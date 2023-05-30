噴抽式清洗機深層清潔無難度　居家及汽車必備織物的家品救星

大家可能會每天拖地、掃地、吸塵，但又有沒有定期清潔布藝沙發、地墊、坐墊、床墊呢？這類傢俬礙於尺寸、填充物的材資，很多時只能清除表面的灰塵，但深層的污垢，如皮屑、汗漬、水漬等卻難以清洗。德國高潔Kärcher全新推出的SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機正正是布藝傢俬的救星！

德國高潔Kärcher擁有逾80多年歷史，由工程師Alfred Kärcher在德國創立，向來重視產品品質和性能，不少專業清潔公司也採用Kärcher的設備來進行深層清潔，而在家用清潔產品方面，Kärcher更致力為消費者提供性能強勁且價格實惠的產品。



一噴一吸 洗走深層污漬



清洗地毯、床墊、布藝傢俬的難題在於它們的尺寸或填充物材質未必適合放入洗衣機清洗及晾乾。有些人會使用清潔劑、小梳打等，配合濕抺布洗走表面污漬，但這種清潔方式仍未夠徹底，如果清潔不當，可能會令它們潮濕發霉或滋生異味。

全新推出的Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機使用噴抽吸功能同時進行清潔。一噴，將已融合清水的清潔劑噴入布藝傢俬深層；一抽吸，將已溶解的污漬和殘餘水分吸收，傢俬表面和深層均不會殘餘大量的水分。

Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機機身內置可拆除雙水箱設計，將清水和污水分開，在清潔過程中會不斷供應清水，而抽吸出來的污水則會流入污水箱。確保清潔過程不會重用污水清潔，令清洗效果更佳。用戶可以隨時將水箱獨立取出清洗，亦可以利用獨有的自動清洗系統，將相關噴嘴插入清水缸的設計口，就可以自動清潔喉管和機器，相當方便。

▲ Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機將污漬融解並吸走，令紡織品表面煥然一新。

深入紡織品 吸走碎屑無難度



Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機的強勁清潔功能，能助你輕鬆應付家中突如其來的污漬。不論是調皮搗蛋的貓咪將桌上的杯子推倒，飲料灑落椅墊或地毯、小狗不小心在尿墊以外的地方小便，或踩到尿液再帶到家中各處。或是第二天早上發現被小孩尿床床單，即使尿漬已經深入床墊或床褥當中，也能輕易清洗。

至於在家辦工時，將咖啡或飲品打翻，令電腦椅或椅墊可能因此留有污漬，對Kärcher來說，絕對是輕鬆無難度！因為Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機，不單能清潔地毯，更適用於不同的布製品，無論布藝沙發、電腦椅、抱枕、床墊上的污垢、汗漬、食物碎屑、寵物毛髮也可以有效去除。

Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機，需搭配指定的高效清潔劑使用，噴頭能將清潔劑深入紡織品的表面纖維，快速去除污漬，其抽吸功能亦能減少水分殘留，令紡織品快速回復乾爽。隨機附送的兩款噴頭分別適合平面或縫隙使用，能夠深入家中的不同角落進行深層清潔。

▲ Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機兩款噴頭分別適合平面或縫隙使用，軟管的設計亦令用家使用時更零活。

機身輕巧便攜 方便打掃不同場景



Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機使用18V外置鋰電池，操作時不需要連接濕電，不受電綫限制。機身水箱容量有1.6升，機身淨重約3.6公斤，輕巧便於攜帶，令其使用場景可以跳出家居，例如在私家車上使用。

外出郊遊，鞋履將泥沙、塵土或樹葉等帶進車廂；在車上飲食，椅墊或地毯留在水漬或食物殘渣；下雨天將濕了的雨傘放在地毯上或車尾箱。這些情況也很常見，亦很容易令私家車的車廂留有污漬，嚴重者更暗藏霉菌。一般的抹布、吸塵機也坐以深層清潔車廂內籠，如果經常拿去汽車美容中心做深層清潔亦不化算、不方便。

▲ 私家車車廂的地毯往往積有不少的塵土，難以進行深層清潔，Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機機身輕巧，無需接駁電源，能夠輕易在車中使用。

Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機非常輕巧，車主可以輕易拿到停車場或車庫。一般清潔一輛普通的私家車車廂需要約12分鐘，Kärcher SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機配合18V外置鋰電池2.5Ah電池則可使用12分鐘，完全適用於私家車車廂清潔。Kärcher設有電池平台，電池上更有電子顯示屏顯示電量，方便用家留意剩餘電量。

▲ SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機為歐洲製造，建議零售價為3,400港元。

最後提醒一下，使用SE 3-18 Compact作清洗後，紡織物的表面需時待乾，並確保該紡織物的物料可作抽洗。

Kärcher將會在6月1至4日於灣仔會展舉辦的In-Home Expo家居博覽2023展示全新推出的SE 3-18 Compact無綫噴抽式地毯清洗機，更可以即場親身試用。

Kärcher查詢電話：2357 5863

銷售網絡：

Kärcher官方 POP UP Store：九龍九龍灣宏照道38號MegaBox 6樓08號店

（特約）