【指定試場】本年服務503名確診考生按年大增10倍　考生試後道謝試場主任稱甚感窩心

▲ 蔡子軒（左）與何家鴻（右）於本年DSE出任「指定試場」的試場主任，分別負責SEN考生及一般考生的考室。（香港考試及評核局圖片）

今年，考評局在教育局與相關政府部門支持下，於新蒲崗設立「指定試場」，在筆試期間共服務503名確診考生，數字較去年大增逾10倍。當局聘任了19名試場主任與監考員，連同44名來自特殊教育需要（SEN）考生所屬學校的監考員，以及考評局不同部門的同事，協助確診考生完成DSE。有試場主任分享，部分考生會在結束考試後向他們道謝，令他甚感窩心；又指沒有考慮會否遭到感染，只關注如何協助考生順利應考。

曾於2021及2022年出任竹篙灣社區隔離設施試場主任的何家鴻，今年再次於「指定試場」擔任試場主任，主持10多個科目的考試。他表示，「指定試場」的考務工作與過往兩年比較，最大分別是需要與考生近距離接觸，舉例指在竹篙灣的試場，試場主任主要在考室外透過窗戶或遙距視像監察系統與考生溝通，不需要直接接觸考生；但今年「指定試場」的運作則與一般試場相若，考生如要求補充答題紙、上洗手間等，監考員都要走近考生座位處理。

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雖然確診考生的病徵與嚴重程度各有不同，考務人員同樣盡力照顧，如有部分考生頻密打噴嚏及流鼻水，他們便不時為考生送上紙巾，又把膠袋貼於枱側，方便考生扔掉用過的紙巾；曾有考生出現肚痾、嘔吐等病徵，考務人員便安排考生坐近門口的位置，方便他們上洗手間。何家鴻指，他亦會特別留意伏案休息的考生，確認他是否正在休息，而不是不適暈倒。

而試場主任蔡子軒則負責「指定試場」內，為SEN考生而設的特別考室。由於SEN考生獲批的特別考試安排各有不同，如延長作答時間、特別版試卷、短暫休息時間、使用電腦讀屏器、語音轉換文字軟件等；作為試場主任，蔡子軒需按考生的需要指示監考員如何分配座位，並就不同考生的考試安排作出臨場應變。他憶述，有考生需要監考員每15分鐘輕敲桌面，以提示專注作答；為同時兼顧這類特別考試安排及減低對其他考生的影響，他亦需與當值的考評局職員商討，為有關考生另覓考室及安排監考員，希望盡量在「指定試場」提供SEN考生原先獲批的特別考試安排，讓他們可以順利完成考試。

雖然今年考務人員於「指定試場」與考生有更多近距離接觸，但他們均認為，穿上保護裝備、注意個人衞生、接種疫苗等，已可把感染風險降低。蔡子軒分享，部分考生更在結束考試後向他們道謝，感謝他們冒著感染風險到「指定試場」監考，令他甚感窩心。

保持3年「零感染」紀錄的何家鴻則表示，對於會否遭到感染並沒有太多考慮，並相信盡量遵守防疫措施便可，反而他更關注如何協助考生順利應考。同時，他亦十分感謝考生的合作，令試場內外秩序井然，順利完成考試。

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責任編輯：梁凱婷