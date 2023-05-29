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【隱門】隱門「鷲哥」後為隱門度身訂造「天花板狠角」　豎製王心慰：佢有潛質再爆上去

娛樂 15:42 2023/05/29

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《隱門》

王心慰（Amy姐）監製，陳展鵬（煎Pan）、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融（Hugo）、阮浩棕、黃子恆等演出的TVB劇《隱門》在今晚（5月29日）逢首播。故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。

《隱門》開播前，除3位主角煎Pan、Mandy及靚湯，宣傳核心還圍繞大狠角葉嘯天。繼《巨輪II》及《黄金有罪》，Hugo與Amy姐今次是第三度合作。

談到之前二人攜手打造的「鷲哥」憑「賤得嚟有型」爆紅，角色金句更是傳誦至今。

Amy姐笑言今次是專誠為Hugo度身訂造葉嘯天一角，又大讚Hugo是次爆Seed程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」 

葉嘯天連環虐待心月

TVB今午發布一條以葉嘯天「狠樣」及「暴行」為主打的預熱宣傳片，除可見吳岱融各式各樣兇狠樣外，還率先睇葉嘯天虐待心月過程，包括箍頸、撼頭埋牆及連環掌摑等。

其中一幕葉嘯天服刑期間發狂咬甩囚犯耳仔一幕，據知更因尺度問題出街前決定剪掉；雖然如此，Hugo目露凶光兼青筋盡露的勁爆狠樣，已足以令觀眾入戲。

Hugo受訪時，坦言是次飾演葉嘯天辛苦之餘亦大壓力：「成日要將個轉數Tune到好高，同埋真係打得比較多，所以有啲壓力，自己演繹呢個角色好多時係扯到行晒，好似睇咩都唔妥咁，係好玩嘅，但亦真係需要大量體力。」

兒子親幫忙拍劇照

Hugo又指葉嘯天與「鷲哥」大有不同：「高天鷲係有錢嘅惡人，葉嘯天係冇錢嘅惡人，因為冇錢佢發晒癲、不擇手段，仲要好喪。」

他透露最難忘場口是臨尾險遭煎Pan活埋，並透露拍攝時雖然辛苦，但當見到愛兒在現場為自己認真拍攝劇照時，頓時暖在心頭。

談到應付大量動作場面，Hugo笑言全靠平時有鍛煉體能，及監製Amy姐貼心安排：「一路以嚟有踢波同Keep住1小時慢跑，仲會拉筋，拍嘢時又會做多啲按摩咁。同埋Amy姐好體恤，搵咗個替身畀我，等我有機會抖吓。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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