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【全民造星】鄧禮迪相隔5年推出首支個人單曲「同類」　盼社會減少歧視偏見

娛樂 16:06 2023/05/29

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迪迪仔推出首支個人單曲「同類」。

參加過第一屆全民造星的迪迪仔（鄧禮迪）事隔五年後推出首支個人單曲「同類」，談到為何要等到五年後才推出首支歌曲，阿迪透露有不同原因：「雖然當時好開心入到20強，但都明白自己有太多不足，評判嘅評語對我都好有建設性，所以比賽完咗我就搵咗好朋友兼歌唱老師Guddy教我唱歌，亦有搵老師去學戲，希望好好裝備自己。」

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減少歧視偏見

阿迪再指出歌需要資金及想有一個自己很喜歡的題材：「首先多謝監製兼作曲人大輝寫咗『同類』呢首曲畀我，加上因為身邊有些朋友經常向我訴苦如何被人歧視及不公平對待，從而令我啟發做咗『同類』呢首歌嘅主題。」

他續指其實生於任何國家﹑種族﹑職業，最終大家都是「同類」，不應以偏見排斥他人，希望歌曲能引起社會共鳴，減少歧視偏見，應該多點和諧關愛。

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整個過程緊張萬分

由於想歌詞表達到位，阿迪與作詞人Oscar（李文曦）溝通後更再以千字文方式，講出身邊朋友如何被歧視的經歷及感受。

他說：「起初都怕自己表達未夠清晰詳盡，打算再寫多一篇千字文加強意思，誰不知第二篇千字文未寫好，就收到Oscar第一版歌詞，一睇歌詞後令我驚喜萬分，因為歌詞係完美地表達到自己意思，所以呢個第一版歌詞係無需要再修改，真係好多謝Oscar。」

由於是阿迪的人生第一首歌曲，最初挑選歌曲到歌詞再到錄製過程，他都緊張得每晚難以入眠，故他透過打籃球紓緩壓力，因其認為每次打完波都有一種被釋放的感覺。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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