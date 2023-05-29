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【街頭騙案】擺象棋殘局引老人入局　兩老人被搶9,400元3內地男被捕

社會 15:48 2023/05/29

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擺象棋殘局引老人入局，兩老人被搶9,400元3內地男被捕。（黃傑偉攝）

警方灣仔警區刑事部及重案組於昨日（28日）早上分別在旺角及落馬洲以涉嫌串謀詐騙、扒竊及搶掠拘捕3名年齡介乎49至65歲持雙程證內地男子。被捕人涉嫌於5月下旬，分別於灣仔及紅磡擺放象棋殘局方式，扒竊及搶掠2名長者9,400元。

    點擊圖片放大

灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂指，警方於本月24及26日接報2宗分別發生於紅磡及灣仔擺設象棋殘局扒竊及搶掠案。騙徒為4人團夥，會擺設殘局後慫恿受害人亦棋，其餘3人會侍機挑釁受害人下巨注或取出貴重物品作抵押。

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首名受害人於灣仔專注棋局時被人扒去身上現金，第2名受害人於紅磡取出財物時被賊人乘機搶去，事後犯罪團夥4散，受害人追逐無果，2人共損失9,400元。

警方經深入調查及翻看大量閉路電視後，發現2宗案件為同一犯罪團夥。成功鎖定4名目標人物及其在港租用賓館地點，灣仔警區重案組聯同情報組探員昨日早上分別於旺角及落馬洲，以涉嫌串謀詐騙、扒竊及搶掠拘捕3名年齡介乎49至65歲持雙程證內地男子。

警員於被捕人身上檢獲用作騙案象棋、3萬元現金及犯案時衣物。其後警方於3名被捕人旺角租用賓館內，檢獲大量用作祈福黨騙案用具，包括道士服飾、算命海報、超過200個護身符及佛搖鈴。案件仍調查中，不排除被捕人涉及更多案件及會有更多人被捕。

警方發現街頭傳統騙案有死灰復燃跡象，提醒市民除注意網上騙案亦要加緊留意街頭騙案，及時刻提醒身邊親人及長者提高警覺，如懷疑遇上騙案或發現有街頭騙案請立即聯絡警方。

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記者：黃傑偉

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