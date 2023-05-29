【社福安老】福界心連心大行動成立典禮 鄭雁雄：香港不能再搞錯方向

▲ 「2023香港社福界心連心大行動成立典禮啟動儀式」今日在灣仔會展舉行。（政府新聞網圖片）

中聯辦主任鄭雁雄今日出席「社福界心連心大行動成立典禮啟動儀式」致辭時表示，過去香港社會曾飽受政治爭拗和社會動盪之苦，甚至有人陷入港獨、攬炒政治迷思，教訓十分深刻，他表示：「香港再也不能搞錯方向」

「2023香港社福界心連心大行動成立典禮啟動儀式」今日在灣仔會展舉行。行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄和香港社福界心連心大行動主席管浩鳴等出席主禮。

鄭雁雄在致辭時表示，國務院港澳辦主任夏寶龍對本次高峰會暨成立典禮非常重視，特委託他代為出席。鄭雁雄表示香港已走入由治及興的新階段，希望社福界人士站在新的歷史起點，把握新的發展機遇。他向在場人士分享三個看法：一、是堅守初心使命，積極引領方向，努力塑造社福界美好未來；二、是堅持團結合作，有效凝聚共識 ，大力弘揚以愛國愛港為核心，與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀；三、是堅定務實有為，專注服務社會，努力讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

同場出席的行政長官李家超致辭時指今次活動是政府與社福界心連心大行動聯合主辦，可見香港社福業界與特區政府、同工和香港市民心連心，展開國家在新時代和香港開新篇的里程碑，讓本地、國內及國際不同持份者就香港社會福利議題共議惠民生。李家超期望社福界建設美好的香港，提供貼心的社福服務。

香港社福界心連心大行動主席管浩鳴表示，面對百年大變局的新時代，香港不能獨善其身，必須要以國家的高度和全球的視野去看待問題。管浩鳴指大行動繼續作為社服界的服務平台，以團結為理念，推動業界協助推進特區政府施政，團結一心建設香港。

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責任編輯：戴朗希