【爺孫戀】李坤城兒子寫12個字預告將再爆料　網民覺漸失控勸收手

▲ 李坤城兒子再爆料？

台灣音樂人李坤城與較他年幼40的林靖恩在2013年戀情曝光後，當年此「爺孫戀」引網上熱話，二人在2023年2月1日在慈濟醫院加護病房內結婚，正式成為夫妻。

可是在同年4月6日，李坤城不敵癌魔病逝，他的大筆遺產去向當時成焦點，而李坤城的兒子李卓軒用亡父的Facebook帳戶在昨日（5月27日）上午發文指林靖恩：「把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光」，更形容：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，後來更指林靖恩沒有出席李坤城的海葬。

在今日早上（5月29日），李卓軒再用亡父的Facebook帳戶發文，令網民持續關注事件的走向。

【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行 稱事前未知哥哥在病房成婚

李卓軒發12字預言？

在今天早上，李卓軒在亡父的Facebook帳戶發文，寫道：「起床…上班…故事…還有…等待…週末…」，他在12字中似乎預告本周末會再度「爆料」，相當震撼。

網民分享看法：「尊重一下你的父親吧，人一死就去傷害他愛的人。」而李卓軒過往一直未曾就父親與林靖恩的戀情發聲。

在今日下午約3時多，李坤城的Facebook帳號再有更新，寫道：「敬告亡友，認真上班上課，不要急著，追劇。」

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怒指林靖恩拒出席葬禮

李卓軒早前曾上載出席父親海葬時的照片，然後指林靖恩當日沒有出席，稱：

海葬當天「家屬」只有我和姑姑到場

林小姐怕負擔喪葬支出直接神隱

整個後事過程我都有通知她來

她只回「我不需要參加」

人走茶涼，物是人非

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