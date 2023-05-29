【中港交流】內地男生居港2年力數香港4大問題　1種人不適合居住

▲ 內地男生發文講香港4大問題，有讚有彈。

隨著通關中港兩地交流頻繁，不少內地人都到港旅遊，小紅書等網上媒體有很多關於香港好的、壞的發文，有居港兩年的內地男生，就在小紅書發文力數香港4大問題及特點，標題是「破破爛爛的香港，到底哪裏好啊？」不過內容又不是全部踩香港，有讚有彈，帖文引來網民熱議。

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作為一個在這裡生活快兩年的港漂練習生，給想要來香港旅遊，求學和生活的朋友提供一個我的感受。

1.香港不適合單次短期旅行（不適合特種兵）。

香港旅游資源非常豐富，各種地標和景觀非常多，但同時地標和景觀又集中在狹小的一部分區域，基本在彌敦道沿線和銅鑼灣到中環外加太平山，幾乎所有內地過來的遊客都會短時間遊這幾條線路，這些地方原本人口密度就大，節假日遊客加成後，你體驗到的就是無窮無盡地等待，擁擠，排隊，燥熱。

這幾個區域的餐飲行業從來就是不愁客源的，自然服務質量差勁。我辦公室樓下有兩家還不錯的茶餐廳因為有競爭，其中一家態度還好，一聽普通話都很配合一起講，還叫你下次再來吃，還教你怎麼點划算。

2.香港最大的魅力在於多樣性。

整個城市非常有層次感，從破敗不堪的爛樓，到奢華的中環。沒有統一要求的街景風格，沒有統一規劃的招牌形式，更沒有「我在香港很想你」「香港竹筒茶」「香港大logo」，但處處都能讓你的照片加上香港的水印。這對於喜歡city walk探索街道，隨機挑戰的朋友，簡直就是天堂。

食物的種類與食物的光譜很寬，所以如果你是一個喜歡嘗試新鮮事物的人，那非常適合你，如果你喜歡追求極致地享受某一種飲食，那對你來說香港就是美食荒漠。

3.魅力在於郊野。

這是大部分特種兵旅遊幾乎不會體會到的部分，因為郊野公園體驗成本過高，一天只能體驗一個。雖然其他地方領略自然瘋狂也不差，但香港郊野公園，公共泳灘，海邊小鎮的開發成熟程度，遠強於內地很多自然景區。

4.香港是一面照妖鏡

因為這裡包羅萬象，人的種類也多（膚色，取向，穿著，性格，態度，人品），所以導致每一個短期接觸到香港人的人，都可以碰到和他人口中完全不一樣的人。除此之外，我觀感中，香港各種人群其實是各玩各的，井水不犯河水。因此自然而然進化出一種特有的分寸感，我不打擾別人，別人也別打擾我。在一些人眼中會成為冷漠的表現，而另一些人又會非常喜歡這種疏離感。種種原因導致，帶著歧視來的人，往往更容易「被歧視」，而大部分體驗不錯的，往往是帶著包容與平常心，不會帶著一種對群體的攻擊性和防禦心理而出來旅遊和生活的人。

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帖文引來網民紛紛留言「非常認同你說的帶着歧視來的人，往往更容易被歧視。很多人來之前就已經看了一圈說被歧視的貼文，來到香港隨便一個便利店員都說別人歧視他，事實上態度普通的便利店員世界各地都有呀」。「不管到哪都要尊重本土文化～ 不是全世界都得圍著自己轉～」。

也有網民稱，「在香港留過學，有時說普通话有時說英语，確實有差異。偶爾還有白眼，連大學有的盛飯阿姨都有。當然了香港大部分都是好的人，但就是這些特殊經歷讓我畢業之後就不想再去了。」

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責任編輯︰王明芳