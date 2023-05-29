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【康城拆牆】方國珊：業主態度合作　已聘承辦商加裝臨時支架加強承托

社會 16:05 2023/05/29

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方國珊聯同屋宇署、港鐵結構工程師、業主聘用之認可人士代表到涉事單位視察。(方國珊 fb)

將軍澳日出康城首都一個單位裝修期間，懹疑拆去部份主力牆。跟進事件的西貢區議員方國珊今日(29日)聯同屋宇署、港鐵結構工程師等到涉事單位視察，她指業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。

方國珊表示，屋宇署已聯絡港鐵客務處，並於今日聯同港鐵結構工程師、業主聘用之認可人士代表一同到涉事單位視察，而業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。屋宇署亦視察涉事單位樓上及樓下單位，視察大廈結構。

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屋宇署已根據《建築物條例》第24條(1)(2)，向業主發出書面命令，就欠妥之處進行補救工程的建議，呈交建築事務監督批准。方國珊續稱，初步觀察單位內並無異樣，業主表示已聘請承辦商，加裝臨時支架加強承托。

另外，有首都居民拍到有工人將疑似支架的工具抬入涉事單位。

港鐵旗下的日出康城首都一個單位，裝修期間疑拆去部分主力牆。據網上影片介紹，涉事單位原則三房一廳，實用面積681平方呎，原設一間主人套房及2間睡房，設計師為滿足業主「三邊落床」的要求，將3間房和走廊打通，改成一間過的的主人套房及衣帽間，並打穿客廳及睡房間一幅疑是主力牆的牆身，改成房門。

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責任編輯：蘇文軒

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