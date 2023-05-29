【恐怖情人】女友棉被放屁被迫聞臭味　工程師暴怒凌虐23小時：令我有後遺症

▲ 女友棉被裡放屁被迫聞臭味，工程師聲稱有後遺症，凌虐女友足足23小時。

情侶之間開玩笑竟遭恐怖凌虐。一對情侶2年前曾到台北旅遊，未料入住酒店後，男子突向女方施暴，用棉被和枕頭掩住其口鼻，並趁對方入睡時進行性侵，施虐過程持續約23小時，男子最終被判處6年4個月徒刑，可上訴。

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綜合台媒報道，該名黃姓工程師於2021年5月7日與其女友前往台北旅遊，入住酒店期間，黃男突然拿出剪刀强行剪掉女方的頭髮，因對方反抗，更開始毆打其臉部及頭部。隨後趁女友睡着時，對其進行性侵，並用棉被和枕頭掩住對方口鼻。翌日早上7點，女友便整理行李打算離開，未料被黃男發現後，再度慘遭凌虐，整個過程一直持續到晚上8點左右。

事後受害人向黃男提告，黃男坦承，自己確實有用剪刀剪女友頭髮，以及曾發生性行為，但否認傷害女方、强制性交及剝奪其行動自由等行為。他辯稱，剪女友頭髮是因為女友早前曾亂剪他的頭髮，並表示是徵得對方同意才剪，又稱發生性行為沒有違反對方意願，用棉被和枕頭掩住對方口鼻只是情趣遊戯。

但受害人反駁指，1個月前曾開玩笑在棉被裡放屁，再將棉被蓋在男友身上讓其聞臭味，「他說因此有後遺症，要用這樣的方式讓我傷害腦袋」。她形容，當時自己非常害怕，亦因此造成身上多處紅腫傷口。

最終法院審理認為，黃男否認傷害女友，更對自己的暴力行為作出辯解，至今亦未與對方和解，因此依傷害罪判處有期徒刑1年、強制性交罪處有期徒刑5年、剝奪他人行動自由罪處有期徒刑8月，3個罪行應執行有期徒刑6年4個月，可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣